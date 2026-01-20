Morte Valentino: ecco il suo incredibile patrimonio che lascia in eredità dal valore stimato di 1,5 miliardi di euro

Lo stilista era proprietario di diverse proprietà a Roma, un castello in Francia e uno yacht da 47 metri

E’ scomparso ieri, 19 gennaio 2026, all’età di 93 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della moda

E’ scomparso ieri, 19 gennaio, nella sua abitazione romana: aveva 93 anni, a circondarlo, nel momento del decesso, i suoi affetti più cari. Valentino Garavani lascia nel mondo della moda un vuoto incolmabile. La sua morte ha addolorato tutti. In molti ora si domandano a quanto ammonti il suo incredibile patrimonio che lascia in eredità, dal valore stimato di 1,5 miliardi di euro. La camera ardente verrà allestita mercoledì e venerdì in Piazza Mignanelli, mentre i funerali si terranno venerdì presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Saranno moltissimi quelli che arriveranno da tutto il mondo per dargli l’ultimo saluto.

Valentino aveva ceduto il marchio che porta il suo nome al fondo qatariota Mayhoola nel 2012. Nonostante ciò, la fortuna personale dello stilista è enorme. La fondazione, invece, è sempre rimasta di proprietà del suo storico partner, Giancarlo Giammetti. Nel suo patrimonio non rientrano solo i ricavi della maison, ma i suoi moltissimi beni. C’è la villa sull’Appia Antica, a Roma, dove viveva la maggior parte dei suoi giorni, un attico a via Condotti, a pochi passi dalla sede della casa di moda, una magione a Capri, Villa La Cercola, dove ormeggiava lo yacht da 47 metri T. M. Blue One.

Il volto del fashion ‘made in Italy’ possedeva, inoltre, di un palazzo dell’800 a Holland Park, a Londra. All’interno ben cinque quadri di Pablo Picasso, sempre suoi. Era proprietario del castello di Widewille in Francia, di un attico a Park Avenue a New York e dello chalet degli inverni a Gstaad.

Chi saranno gli eredi di Valentino? Il primo in linea di successione morale, e probabilmente materiale, dovrebbe essere Giancarlo Giammetti, socio fondatore e compagno di vita, che condivideva con lui la proprietà di molte delle holding che gestiscono i beni dello stilista. I fratelli Sean e Anthony Sax, figli di Carlos Sax, storico collaboratore di Garavani, sarebbero in una posizione di primo piano per l’eredità dei beni personali e degli immobili. Pure Bruce Hoeksema, stilista e per decenni braccio destro di Valentino e Giammetti, figurerebbe tra gli eredi, come anche alcuni collaboratori domestici vicini allo stilista. Non è finita: c’è la sorella di Valentino, Vanda, a cui lui potrebbe aver predisposto rendite vitalizie e proprietà.