''Mi sono sentita abbandonata'': Chiara Ferragni, prosciolta dalle accuse per il ‘pandoro-gate’, parla della fine del matrimonio con Fedez

Chiara Ferragni, prosciolta dalle accuse per il ‘pandoro-gate’, affida le sue prime sensazioni alle pagine del Corriere della Sera. Parla anche della fine del matrimonio con Fedez. “Mi sono sentita abbandonata”, confessa.

Appena ha sentito il giudice pronunciare la sentenza ha abbracciato i suoi legali: “Mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava la scena di un film”. “Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa”, sottolinea l’imprenditrice.

La 38enne poi spiega: “Eravamo all’apice del nostro successo, erano gli anni in cui ho fatto Sanremo, la serie tv, le maggiori campagne global e progetti benefici molto importanti, perché mai avremmo dovuto fare qualcosa di irregolare nell’operazione del pandoro legata a una piccola operazione benefica dalla quale non avremmo guadagnato un euro in più? Abbiamo sempre pensato che potevamo fare errori, e li abbiamo fatti, ma in buona fede. Il problema è stato non capire che anche una questione del genere potesse avere dei rischi se non gestita bene, mentre io vedevo solo come una cosa positiva il dare un macchinario ad un ospedale. Sì, sono stata molto ingenua. Mi sono comunque presa tutte le responsabilità”.

La sua reazione in aula dopo la sentenza: “Mi sono messa a piangere, singhiozzavo”

Chiara se potesse tornare indietro sceglierebbe accanto a lei “persone con più esperienza”, ha fatto gravi errori di valutazione: “La gente mi vedeva perfetta, ma sono umana anche io, provo sensazioni, però mai nella mia vita mi sarei immaginata indagata e imputata in un procedimento penale. E’ ciò che più ha mi fatto male”. Ma non c’è malafede, così assicura. Gli hater ci saranno sempre, ma se ne è fatta una ragione.

La Ferragni ora parla, dopo un lungo silenzio affrontato “a testa altra perché sapevo di essere innocente”. E’ stata ‘tradita’ durante la bufera: "Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono”. E sull’addio con Fedez, da cui ha avuto Leone e Vittoria, svela: “C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo”. A rimanerle vicino la famiglia, gli amici e gli avvocati.

“In tanti sono spariti, ora posso rinascere”, sottolinea la l’imprenditrice 38enne. La mamma Marina Di Guardo le è sempre rimasta accanto

Ora Chiara, sollevata dice della sua persona: “Spero che rinasca, ma la persona tutta perfezione di prima con quell’aura, che io non ho mai cercato, ma che evidentemente in qualche modo ho alimentato, non esiste più. Ora sono più consapevole, più attenta e voglio essere più vera. Vorrei che gli altri riuscissero a percepirmi come sono veramente”.