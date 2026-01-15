Giulia De Lellis compie 30 anni, lacrime social: ''Ho l’uomo più sexy del pianeta e la bambina dei sogni''

L’influencer ha compiuto 30 anni oggi, 15 gennaio 2026

Sul social ha condiviso alcune riflessioni intime sulla sua vita

Lo sconquasso emotivo che pensava di provare, non si è materializzato

E’ piena di gioia e soddisfazione anche grazie a sua figlia Priscilla e al compagno Tony Effe

Giulia De Lellis si è commossa dopo aver compiuto 30 anni.

L’influencer – che ha raggiunto la notorietà grazie a programmi tv come Uomini e Donne e il GF Vip, ma oggi è un’imprenditrice di successo con il marchio beauty Audrer – è passata dagli “enti” agli “enta” oggi, 15 gennaio. Allo scoccare della mezzanotte ha festeggiato con alcune persone care e ha voluto condividere alcune riflessioni sui social.

Giulia De Lellis commossa poche ore dopo aver compiuto 30 anni

Pensava che raggiungere il traguardo anagrafico le avrebbe creato uno sconquasso emotivo, invece no. “Faccio 30 anni e pensavo mi venisse un mental… in realtà sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata. E per quanto la gioia altrui, non per tutti sia facile da digerire, io la celebrerò con chi sa amare, ogni giorno”, ha spiegato in una Story.

Giulia insieme alla figlia Priscilla, nata il 7 ottobre 2025

“La vita che mi sono costruita con amore, pazienza e dedizione, me la tengo stretta. Forse per questo non ho avuto un mental… sono piena di gioia”, ha aggiunto.

Due dei motivi principali della sua positività sono la figlia Priscilla, nata lo scorso 7 ottobre, e il suo compagno, papà della piccola, il 34enne Tony Effe, che ha definito “l’uomo più sexy del pianeta”.

Giulia condivide una foto del compagno Tony Effe, 34 anni, con loro figlia Priscilla

Un altro scatto di Tony

“Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita!”, ha sottolineato.

“E il suo papà è l’amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più inc***are. L’uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me. La mia famiglia”, ha continuato.

La torta con le candeline comparsa dopo la mezzanotte

Sempre nelle Stories dopo la mezzanotte ha condiviso le foto di alcuni messaggi di auguri che le hanno lasciato i suoi affetti più cari, ma anche lo scatto di una torta di compleanno e un’altra immagine in cui appare con le lacrime – di commozione – agli occhi. “A 30 tutto bene”, ha concluso.