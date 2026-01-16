Jonathan Kashanian ne fa 45: da Elisabetta Gregoraci a Michelle Hunziker, ecco chi c’era al super party a Milano, foto

Nessuno dei tantissimi amici buca la mega festa di compleanno che ha organizzato

E’ un 15 gennaio spumeggiante per l’ex gieffino, volto tv, che però arriva in ritardo…

Nessuno dei suoi molteplici amici, molti dei quali vip, poteva bucare l’appuntamento. Jonathan Kashanian ne fa 45, al suo super party a Milano non possono mancare le famosissime della tv. L’ex gieffino, conduttore e volto noto del piccolo schermo, si scatena insieme a Elisabetta Gregoraci, Michelle Hunziker e Melissa Satta.

Jonathan Kashanian ne fa 45: da Elisabetta Gregoraci a Michelle Hunziker, ecco chi c’era al super party a Milano

Per l’israeliano, naturalizzato italiano, è un 15 gennaio scintillante. Nelle sue Storie svela: “Sto andando alla mia festa in ritardo perché non ci sono taxi a Milano, sto arrivando al pelo, abbronzatissimo da Dubai, non sapevo come truccarmi e quindi sarò un cesso nelle foto… E poi io sono così in imbarazzo quando faccio la festa con tutti gli amici! Poi stanotte reposterò tutto, poi mi sveglierò tardi, poi sarà col mal di schiena… Stasera spero di essere leggero, cosa che non so essere molto, per divertirmi. Vi voglio bene, grazie a tutti per gli auguri”.

Alla festa di compleanno Melissa Satta, Christian Brocchi e Simona Salvemini

Il festeggiato con Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa

Kashanian indossa una giacca doppiopetto fucsia, sotto pantaloni neri, camicia bianca con fiocco black al posto della cravatta, in testa il suo solito Borsalino.

Jonathan e la Gregoraci

Posa con i suoi ospiti. Immancabile la presenza di Aurora Ramazzotti e il futuro marito Goffredo Cerza, come pure quella di Simona Salvemini, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. Ci sono pure l’hair stylist Max Valvano, Arianna Alessi, Christian Brocchi, Madalina Ghenea e tantissimi altri, tutti elegantissimi.

Michelle si scatta un selfie con Max Valvano

Kashanian con Madalina Ghenea

Al momento del classico "happy birthday to you”, il festeggiato si esalta davanti a una piramide immensa di calici che contengono dolci al cucchiaio, le candeline li circondano, fino alla cima. Davanti a lui pure quattro torte, tutte diverse tra loro. Jonathan le spegne e poi ringrazia i presenti, molti del ‘gruppo Formentera’ con cui trascorre l’estate. E’ vicino a tutti loro, circondato da calore e amore.