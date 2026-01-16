Il reel ha creato un po’ di polemica e scatenato i commenti, c’era chi era in apprensione per la Divina

Il suo reel in cui lavorava sodo ha creato un po’ di polemica e scatenato i commenti. Federica Pellegrini, incinta di 7 mesi, replica alle critiche dopo il video dell’allenamento duro in palestra. Nelle sue Storie, mentre è stesa sul lettone insieme al marito Matteo Giunta, chiarisce: “Bisogna tener conto di tre specifiche per me molto importanti”.

Rivolgendosi al consorte, la 37enne esordisce: “Parlando di cose serie, visto che tu oltre a essere un coach di nuoto, sei anche un preparatore atletico, abbiamo visto un sacco di commenti sotto al mio post in cui faccio palestra…”.

Federica spiega: “Bisogna tener conto di tre specifiche per me molto importanti. Uno, il corpo della donna, cosa è stato abituato a fare in passato. Due, la tipologia di parto che si andrà a fare. Tre, la situazione corrente a livello ginecologico, a livello fisiologico della donna in gravidanza. Quindi, tenuto conto di questi aspetti, abbiamo impostato un determinato termine di preparazione atletica”.

La Pellegrini chiede a Giunta se desideri aggiungere qualcosa oltre la precisazione che lei ha appena dato riguardante il suo workout. Il 43enne, da cui ha avuto Matilde, 2 anni, e da cui aspetta un’altra femminuccia, sottolinea un’ultima cosa: “Farsi sempre seguire da personale qualificato”.