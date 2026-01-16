''Tanta tristezza e sofferenza'': l’addolorato post di Alessandra Celentano che piange un’amica fedele

Se n’è andata per sempre la sua adorata cagnolina, lo annuncia con un post

Si chiamava Nicotina, era un Volpino e la professoressa di Amici ora sente un vuoto dentro

Le stava accanto sempre, accompagnandola nei momenti giocosi, ma anche in quelli bui. Alessandra Celentano piange un’amica fedele. In un addolorato post annuncia la morte della sua adorata cagnolina. Si chiamava Nicotina ed era un Volpino candido. “Tanta tristezza e sofferenza”, scrive la professoressa di Amici.

La maestra di danza 59enne, ex ballerina, pubblica una foto del quattro zampe con il muso vispo, sembra quasi sorrida, e scrive: “E’ mancata la mia piccola Nicotina, compagna di vita, un amore grande, vero e puro. Sarà sempre con me, anche se in realtà non ce l’ho più accanto. Tanta tristezza e sofferenza. Amore mio grande”.

Sono tantissime le famose e non solo a mandarle un cuore o parole affettuose, comprendendo il suo lutto. Alessandra risponde: “Grazie a tutti davvero per l’amore che abbiamo per gli animali”.