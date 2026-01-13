Federica Pellegrini incinta non rinuncia a un super allenamento, tutt’altro che soft: guarda

Il suo, sotto la supervisione del personal trainer, è un workout durissimo

“Fino al settimo mese”, fa sapere la 37enne sul social: aspetta la seconda figlia dal Matteo Giunta

Non sceglie il pilates o lo yoga in palestra. Federica Pellegrini, incinta del suo secondo bebè, non rinuncia a un super allenamento, tutt’altro che soft. In un reel si fa vedere in sala mentre solleva pesi enormi, fa affondi, usa macchinari per braccia e gambe. Non si nega neanche la cosiddetta Battle Ropes, un allenamento funzionale ad alta intensità che usa funi nautiche per creare onde, lavorando su forza, resistenza cardiovascolare, equilibrio e core stability. “Fino al settimo”, precisa la ex campionessa olimpica 37enne, riferendosi al mese di gestazione in cui dovrà interrompere il suo durissimo workout. Lavora col personal trainer che la guida.

Aspetta una bambina, dopo Matilde, 2 anni lo scorso 3 gennaio, dal marito 43enne Matteo Giunta. Molti follower, osservando il video, le raccomandano preoccupati di non esagerare. Lei nel post che accompagna le immagini scrive: “Girls power (fino al settimo) …Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, e essere un atleta aiuta!”.

Alcune apprezzano e commentano: “Io ho nuotato. Dopo 1 settimana ho partorito. Se non ci sono problemi si può fare attività fisica. Il fisico deve essere già allenato. Se non si è mai fatta attività sportiva ....meglio lasciare perdere”. E ancora: “Che potenza! Dovrebbero vederlo tutte le donne che non fanno mai attività fisica! Sei un esempio”.

La Divina è carica e non si ferma un istante

C’è pure chi commenta zittendo le critiche: “Ragazze, ma davvero commentate con ‘non esagerare’, ‘fatti seguire’ etc sotto ad un video di FEDERICA PELLEGRINI? Piccolo promemoria, è un'atleta olimpica, non la signora Peppina che si improvvisa in palestra. Amiche, cerchiamo di fare il tifo e di non rompere continuamente gli zebedei quando vediamo una in gamba! Dacci dentro Fede, sei un esempio per tutte!”.