Elodie e l’addio a Iannone: pubblica le foto della vacanza con la ballerina Franceska Nuredini, guarda

Non una parola sul pilota, è volata in Thailandia insieme alla 23enne a cui secondo alcuni sarebbe molto vicina

In alcuni scatti le due sembrano complici e affiatate: l’una accanto all’altra al tramonto

Elodie pubblica le foto della vacanza con la ballerina Franceska Nuredini. L’addio mai ufficializzato a Iannone, ora paparazzato da Chi accanto a Rocìo Munoz Morales, fa ancora discutere. Lei non dice una parola sul pilota con cui conviveva e pareva andasse tutto a meraviglia. La cantante romana è volata in Thailandia insieme alla 23enne di origini albanesi a cui secondo alcuni sarebbe molto vicina. Il feeling tra le due sarebbe nato durante il tour della 35enne: la ragazza era parte integrante del suo corpo di ballo.

Complicità artistica o c’è dell’altro? In alcuni scatti le due si mostrano affiatate e provocatorie, ma la Di Patrizi non ha mai nascosto il suo animo rivoluzionario con immagini che rompono le convenzioni e i falsi perbenismi. Si fanno ammirare l’una accanto all’altra al tramonto oppure abbracciate e scanzonate.

La 35enne si rilassa dopo l'impegnativo tour

Con loro anche altre amiche: si preoccupa quando è raggiunta da alcune scimmiette...

Il legame tra Elodie e Franceska rivela la forte intesa e la condivisione artistica tra loro, ma pure un’amicizia profonda. Con le due ci sono pure altre amiche.

L’ex volto di Amici si diverte e si rilassa: probabilmente aveva necessità di stravolgere ogni cosa, di allontanarsi dalla sua routine consolidata. Anche l’annuncio a sorpresa, durante il suo ultimo concerto a inizio dicembre, quando ha detto in lacrime: “Mi fermo, torno nel 2027”, assume così una valenza diversa. Probabilmente Elodie ha dato un taglio netto al suo recente passato e cambia pelle.