''Mi fece andare nel suo ufficio'': Raimondo Todaro racconta di quando Maria De Filippi cercò di farlo tornare con la moglie

Il danzatore ed ex professore del talent è stato separato da Francesca Tocca per due anni, poi la ‘reunion’

Raimondo Todano si accomoda nel salotto di Caterina Balivo. A La Volta Buona, su Rai1, racconta di quando Maria De Filippi cerco di farlo tornare con la moglie. Il 37enne e Francesca Tocca, 35 anni, genitori di Jasmine, che compirà 11 anni a ottobre, sono stati separati per due anni, la crisi li ha messi a dura prova nel 2019. Poi la reunion. “Mi fece andare nel suo ufficio”, racconta il danzatore riferendosi alla conduttrice 62enne.

“Siamo stati separati 2 anni e poi ci siamo rimessi insieme, abbiamo capito che eravamo fatti l'uno per l'altra. Io ho vissuto male quel periodo, perché cercavo di andare avanti e capitava di uscire con altre, e non c'era cosa peggiore. Poi sono tornato con lei, ma in realtà in quei 2 anni non ho mai avuto una donna stabile. Perché ci siamo separati? Non c'è stato un vero motivo. Siamo stati insieme tutta la vita, abbiamo iniziato a ballare insieme e, quando ci siamo messi insieme, abbiamo subito convissuto. Non c’ era più dialogo, da separati abbiamo ripreso a parlare e abbiamo fatto un’analisi del nostro percorso”, confida Raimondo”.

La figlia “ha sempre fatto il tifo per noi. Inoltre siamo sempre rimasti uniti, non avevamo un brutto rapporto. E la bambina, che ci guardava, ha sempre creduto nel nostro ritorno. Alla fine ha avuto ragione”.

Todaro spiega che non è andato via da Ballando con le Stelle per tornare con Francesca: “No, ci eravamo rimessi insieme a luglio e poi sono andato ad Amici a settembre. Per riconquistare la madre di mia figlia non è che devo andare da Maria, con tutto il rispetto per Maria. Però devo dire una cosa molto carina che invece lei fece. Quando ci lasciammo la prima volta, Maria mi fece andare in ufficio da lei per cercare di capire se c'era margine per riappacificarci. E io non avevo ancora mai lavorato con Maria. Ho fatto ‘C'è posta per te’ in ufficio diciamo. Però non era ancora il momento, poi le dissi ‘Maria ritenta più avanti’”.

La Balivo gli domanda perché abbia lasciato Amici. Lui chiarisce: “Come in ogni percorso della vita, le cose belle finiscono e hanno un tempo. Perché? Questo non lo so, io sono stato benissimo, è un programma che per chi fa l'insegnante credo sia il massimo".

"Amici è stata la mia salvezza, perché avevo un tumore ma entravo in sala con i ragazzi e non ci pensavo. - prosegue il ballerino - Amo stare con i ragazzi e ho la fortuna di farlo tutti i giorni, non per forza ci deve essere la lucina rossa accesa. Uno è insegnante sempre. Io sarei rimasto ad Amici, a me piaceva. Però capisco anche che tre anni sono tanti e ad Amici i professori girano spesso, a parte la Cele e Rudy che sono storici. Quindi, lo avevo messo in conto e va benissimo così. Non ho rimpianti perché ho dato tutto me stesso. Ho solo bellissimi ricordi e ringrazio per l'opportunità che mi hanno dato, perché è stato veramente bello”.