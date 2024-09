''Mi ha detto che sa quanti anni ho, ma è orgogliosa di me'': Enzo Paolo Turchi torna a parlare della figlia e scoppia ancora a piangere al GF

Il ballerino e coreografo 75enne non riesce a rimanere senza lacrime quando pensa a Maria

L’11enne le manca tantissimo al reality show, lo rivela pure durante la puntata

Enzo Paolo Turchi nella Casa sente la sua mancanza più dell’aria. Lo svela pure durante la puntata, in diretta su Canale 5. Il coreografo e ballerino 75enne torna a parlare della figlia e scoppia ancora a piangere al GF. “Mi ha detto che sa quanti anni ho, ma è orgogliosa di me”, confessa ad Alfonso Signorini.

Maria è nata quando lui aveva già quasi 63 anni, Carmen Russo ne aveva 53. Enzo Paolo pensa che la sua età avanzata sia un problema perché, forse, non gli permetterà di veder crescere la bambina. Il conduttore lo chiama in Mistery e gli mette sotto gli occhi le preoccupazioni esternate al reality: "Hai sollevato un tema attuale, considerando che la genitorialità ha spostato il timing molto più avanti, ci sono donne ad esempio che diventano mamme a 50 anni. E’ una scelta condivisa da parecchie persone, tu hai reso pubblico un tarlo, che nella tua mente non puoi evitare”.

“Grazie a Maria sono ringiovanito, vivo una vita nuova. Vorrei starle vicino e darle tutto quello che non ho avuto io. Non parlo di beni materiali, ma di affetto", dice in lacrime Turchi. "Ti devo chiedere, per onestà intellettuale, perché sei venuto al Grande Fratello?”, gli domanda Signorini. "Perché grazie al GF sapevo di potermi liberare di alcuni problemi. Ne ho già risolta una parte. Parlandone ci si libera e io voglio esserlo”, replica lui.

“Ce ne sono tanti come me, che hanno dentro quello che ho io. A loro dico di essere fieri di quello che avete fatto”, sottolinea Enzo Paolo. E aggiunge: "Ci abbiamo provato per 10 anni. Abbiamo fatto di tutto, con tante delusioni ogni tanto. Non potevamo dire no". "Maria non sente il tuo limite, non vede in te il ‘papà vecchio', vede il suo papà e basta", gli sottolinea Signorini.

Il danzatore poi scoppia a piangere e confessa: “Lei sa della mia età, lo ha scoperto e me lo ha detto poco prima di entrare qui: ‘Papà io so quanti anni hai e sono fiera di te’. Maria è la mia vita”. “I bambini sanno darci delle lezioni di vita...”, commenta il presentatore.

Turchi è commosso e le lacrime gli inondano il volto

Arriva anche la lettera della bambina: “Caro papà per me sei il papà migliore del mondo. Sii forte e divertiti. Ti voglio un mondo di bene. La tua, Maria”. Lui piange ancora copiosamente, tutti applaudono.