''Sono entrato in camera e li ho visti'': Pupo racconta di quanto trovò sua madre a letto con l’amante

Ralf Schumacher ha fatto coming out come gay sui social media

Ha postato una foto insieme al partner Etienne su Instagram

Ralf Schumacher ha fatto coming out come gay in un post sui social media.

Il pilota tedesco di 49 anni, che ha vinto sei Gran Premi durante una carriera decennale in Formula Uno, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae con il suo partner Etienne, mentre guardano il tramonto abbracciati su una barca.

Accanto all'immagine, Schumacher ha scritto: “La cosa più bella della vita è avere al proprio fianco il partner giusto con cui si può condividere tutto”.

Ralf Schumacher, 49 anni, insieme al compagno Etienne

Ralf è il fratello minore del sette volte campione del mondo di F1 Michael Schumacher, ha guidato per la Jordan, la Williams e la Toyota in una carriera durata dal 1997 al 2007. Ha partecipato a un totale di 180 gare e ha conquistato 27 podi.

Ora lavora come commentatore per Sky Sport Germania, emittente che ha riportato la notizia del suo coming out.

La coppia è insieme da circa due anni

Carmen Geiss, una personalità televisiva tedesca, imprenditrice e amica di lunga data di Schumacher, ha riposto al post scrivendo: “Vi amo entrambi davvero tanto. Hai il miglior partner, Etienne, che si possa immaginare. Dopo 2 anni finalmente puoi mostrare il tuo amore al mondo”.

“Conosco Ralf da più di 25 anni e mi ha sempre dato grande gioia. Sempre gentile, una persona di buon cuore che posso chiamare giorno e notte e soprattutto è sempre stato onesto con me”, ha aggiunto.

I due insieme ad un'amica

“Sono felice di aver fatto parte di questo amore e ancora più felice per i due che si sono cercati e trovati, perché amo profondamente anche Etienne”, ha concluso.