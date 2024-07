L'ex Miss Italia Eleonora Pedron festeggia 42 anni in intimità col compagno attore Fabio Troiano: foto

L'ex Miss Italia compie 42 anni e si regala una serata romantica nella Capitale

Al suo fianco c'è sempre l'attore a cui è legata da oltre 5 anni

Eleonora Pedron spegne 42 candeline e festeggia a Roma con una serata molto intima. Accanto a lei c'è sempre Fabio Troiano, l'attore 49enne a cui è legata da oltre 5 anni. L'ex Miss Italia si divide tra la Capitale, dove vive con Fabio e Monte Carlo dove ci sono i due figli Ines e Leon, nati dal matrimonio con Max Biaggi.

Eleonora Pedron ha festeggiato 42 anni a Roma

Prima di riabbracciare i figli, la Pedron ha spento una candelina simbolica a Roma su una crostata di frutta in un noto bar del quartiere Prati. Eleonora è legata a Troiano da 5 anni. Una relazione importante ma accolta con un certo scetticismo dalla famiglia dell’attore che sulle prime non avrebbe creduto a un legame tra i due. “Quando ho detto che stavo con lei non mi credevano. Mio padre diceva: ‘E che Miss Italia si mette con te?!’' ha confessato Fabio.

La coppia è legata da oltre 5 anni

Dopo i festeggiamenti la coppia è partita subito per le vacanze. Sempre Troiano ha rivelato: “Lei adora viaggiare, viaggerebbe perennemente, io invece sono molto pigro. Quando organizza un viaggio, perché è lei che organizza tutto, viaggio, hotel, aereo, a un certo punto ti fa: ‘Partiamo’. E io: ‘Nooo! Di nuovo, e dove andiamo?’. E lei dice un posto e io: ‘Perché?’. E ho proprio l’ansia. Poi, invece, quando arrivo, la verità è che sto bene dove sto. Quindi in realtà lei riesce a scovare in me quell’Indiana Jones che c’è da qualche parte”.