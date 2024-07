Laura Chiatti festeggia 42 anni nel giardino della sua villa in Umbria con il marito Marco Bocci, i figli e i fuochi d'artificio: foto

L'attrice è stata inondata d'affetto nel giorno del suo compleanno

Per festeggiare ha organizzato un pool party nel suo giardino

Laura Chiatti ha compiuto 42 anni e ha festeggiato con amici e famiglia in Umbria. Niente party esclusivi per l'attrice che ha voluto un giorno speciale all'insegna della semplicità. Eccola nel giardino della sua villa in Umbria con il marito Marco Bocci e i figli Enea e Pablo.

Palloncini colorati e tanto divertimento a casa Chiatti-Bocci per una serata all'insegna del divertimento. Marco si è messo in consolle per animare il party, gli amici si sono scatenati in piscina e l'attrice ha ballato insieme al marito. Look con dettagli in paillettes ed espadrillas comode per reggere tutta la serata. ''L'unica cosa che conta è vivere ogni cosa insieme a te. Ti amo Lally'' ha scritto Bocci su Instagram condividendo una serie di scatti della bellissima moglie.

Il bacio appassionato con il marito Marco Bocci

Solo amici e famiglia per il pool party dell'attrice

La sorpresa per tutti sono stati i fuochi d'artificio organizzati dal regista. "Si vede che sono una brava moglie" ha commentato Laura. La serata si è conclusa con un bacio romantico accanto alla torta, e le foto di rito insieme ai piccoli di casa, Enea e Pablo, e al cane Goku. "L’unica cosa che veramente ci appartiene è il tempo. Grazie a tutti per la meravigliosa festa" ha scritto l'attrice.