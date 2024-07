''Sono l’unico che non ha scelto la carriera artistica'': il figlio più piccolo di Al Bano e Lecciso rivela i suoi progetti di vita

Il 21enne Albano Junior studia all’università e ha un sogno per la sua vita

Lo ha raccontato a ‘Il Corriere della Sera’, sottolineando di non avere velleità artistiche

Il figlio più piccolo di Albano Carrisi non ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo.

Il 21enne, nato nel 2002 dall’amore con Loredana Lecciso, ha raccontato a ‘Il Corriere della Sera’ cosa fa oggi e cosa gli piacerebbe fare nella vita.

Albano Junior studia economia all’università e il suo desiderio è di occuparsi della grande tenuta pugliese del genitore.

Da destra: Albano Junior, 21 anni, Albano Carrisi, 81, Jasmine Carrisi, 23, e Loredana Lecciso, 51

“Sono l’unico che non ha scelto la carriera artistica: studio Economia al terzo anno, un giorno mi piacerebbe occuparmi della tenuta di Cellino”, ha detto al quotidiano.

Bido, come lo chiamano in famiglia, non ha mai sofferto particolarmente l’attenzione della stampa rosa: “La disponibilità di papà con tutti la vedo come un pregio. Non ho patito l’attenzione, perché non me ne sono mai sentito al centro”.

Bido con i genitori e la sorella

Gli è stato domandato quale tratto del padre vorrebbe ereditare. Ha risposto: “La voglia di fare e la dedizione ai progetti”.

Ha infine ammesso di “saccheggiare” ancora il guardaroba di papà Al Bano: “Sì, soprattutto maglioni e camicie. Così a buon prezzo non le troverei da nessun’altra parte!”.

Bido ha una sorella maggiore, Jasmine, nata anche lei dall’amore tra il cantante e la Lecciso. Poi ci sono Yari, Cristel e Romina Jr, avuti da Carrisi con l’ex moglie Romina Power.