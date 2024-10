Raoul Bova e l'ex moglie Chiara Giordano si ritrovano con entrambi i figli a Berlino per la laurea del secondogenito: foto

Il 23enne ha conseguito il titolo al Catalyst - Institute for creative Arts and Technology

Sono stati sposati dal 2000 al 2013, poi il legame si è spezzato. All’inizio c’è stata maretta, ma poi, col tempo, il clima si è rasserenato, per il bene dei due ragazzi messi al mondo. Raoul Bova e l'ex moglie Chiara Giordano si ritrovano con entrambi i figli a Berlino per la laurea del secondogenito. Francesco, 23 anni, ha conseguito il prestigioso titolo al Catalyst - Institute for creative Arts and Technology. Il suo percorso di studi è stato dedicato alla musica elettronica. L’attore 53enne e la veterinaria e produttrice cinematografica 51enne, figlia di Annamaria Bernardini De Pace, gioiscono con lui. Insieme a loro c’è pure Alessandro Leon, 24 anni, che si è laureato nel 2022: è fiero del ‘fratellino’.

Chiara nel 2021, parlando proprio dei figli, aveva detto al Corriere della Sera: “Il grande studia illustrazione digitale all’Istituto europeo di Design a Milano, il piccolo musica elettronica a Berlino. All’inizio, ero quella che suggeriva di iscriversi a Marketing, poi mi sono detta: cosa sto facendo, sto convincendo i miei figli a fare cose che non gli piacciono? La passione è il motore per fare tutto il resto: se sei spento dentro, sei triste anche se stai nel castello. L’ho capito col ballo, quando ho iniziato a esprimere me stessa e, ora, Alessandro si esprime col disegno, Francesco componendo musica. Viviamo lontani, ma siamo più connessi di prima. Facciamo tante videochiamate, ci sono più ‘ti voglio bene’ e ‘mi manchi’ di prima”.

Sulla momentanea separazione da prima Alessandro e poi Francesco, aveva spiegato: “Ho capito che non bisogna aver paura di farli soffrire: se fai finta che tutto vada bene, non imparano niente. Se invece ti vedono cadere, rialzarti, troveranno la chiave per rialzarsi anche loro. Mi hanno vista arrabbiarmi, mi hanno vista trattenermi. Piangere meno, sono stata pudica nella sofferenza, ma li ho stracoinvolti sulla rinascita, nelle gare di ballo, nella lettura dei copioni di Giordy”.

La Giordano adesso gioisce e lo fa insieme a Raoul e al loro maggiore, che ha scelto un percorso in un istituto che permette di sognare in grande e fornisce un’esperienza di apprendimento tra le migliori al mondo. Francesco sul suo profilo social condivide le immagini in cui è con la toga e il tocco accademico sul capo insieme alla sua adorata famiglia, che ritrova in momenti speciali come questo.