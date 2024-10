''Non riuscivo a uscire di casa'': attacchi di panico e psicologo, Marina La Rosa racconta il periodo più duro

La 47enne parla del periodo in cui per tutti era la ‘gattamorta’ del primo Grande Fratello

Marina La Rosa, prossima concorrente de La Talpa, che torna in onda su Canale 5 condotto da Diletta Leotta, racconta il periodo più duro della sua vita, tra attacchi di panico e psicologo. “Non riuscivo a uscire di casa”, confessa a Chi. Tutto è accaduto dopo il primo Grande Fratello, nel 2000, quando le fu affibbiato il termine di “gattamorta”. E’ stato difficile scrollarselo da dosso.

“La gente mi vedeva in modo diverso da come mi percepissi. Essere chiamata gattamorta con fare dispregiativo in televisione, per strada, al cinema, nei locali, non è stato facile. C’erano volte in cui non riuscivo a uscire da casa. Perché questa dissonanza ha creato una rottura ed è lì che ho avuto degli attacchi di panico e mi sono rivolta a uno psicologo. Avevo 24 anni. La mente non mente: tu ti senti felice, ma il corpo ti dice: ‘Aspetta un attimo’. Ecco perché ho avuto gli attacchi di panico, che per me sono una benedizione, perché ti fanno capire che qualcosa non va. Da lì è iniziata questa analisi ed è durata tanto tempo”, svela Marina.

La siciliana 47enne aggiunge: “Dopo essermi risolta, sono rimasta affascinata da questo mondo. E, quando i miei figli hanno iniziato ad andare a scuola, mi sono iscritta all’università. Oggi provo un grande amore e molta tenerezza per quella ragazzina che sono stata”.

La Rosa è single, quando le si domanda del suo uomo ideale, dice: “Ho capito una cosa in questi anni: intimorisco. In realtà sono molto più semplice di quello che appare. Amo la sintonia, l’ironia, l’intelligenza. Ho superato la fase del bello e dannato, sono più nella fase ‘persona normale’ ma, in fin dei conti, chi di noi lo è? E ammetto, tra l’altro, di non cercare nessuno. Se arriva un’altra persona deve essere un valore aggiunto, altrimenti è peggio per tutti, si diventa intolleranti”.

Marina non esclude di essere la ‘spiona’ de La Talpa: “Chissà…”. Torna in un altro reality dopo il GF e l’Isola dei Famosi. Spiega: “Il GF era l’era della mia prima vita, quella di un’adolescente in cerca del suo posto nel mondo. L’Isola, invece, me l’avevano proposta altre volte ma ho accettato solo nel 2019. Mi trovavo in un momento personale molto particolare e, quindi, ho deciso di partire, sperando che la pausa dalla vita reale potesse aiutarmi a fare chiarezza su alcune cose. E adesso… La Talpa. Non mi aspettavo la chiamata, a dire la verità avevo proprio un altro progetto da seguire. Ma, poi, mi sono sentita attratta dall’idea di uno spy game in perfetto stile Jessica Fletcher”. Non esclude categoricamente un ritorno al Big Brother: “Il mio motto è ‘mai dire mai’. Sono molto riconoscente a quell’esperienza di vita che, comunque, reputo passata e sepolta. Poi chissà... Nella vita esiste sempre la carta degli imprevisti”.