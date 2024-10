Riccardo Scamarcio e la fidanzata Benedetta Porcaroli, che ha 18 anni meno di lui, fanno il primo red carpet insieme in Italia: foto

L’attore 44enne e la collega 26enne alla prima del film “Modì – Three Days On The Wing Of Madness”

Alla Festa del Cinema di Roma presentata la pellicola di Johnny Depp che vede protagonista il pugliese

E’ il primo red carpet insieme in Italia. Il debutto sul tappeto rosso c’era stato lo scorso marzo negli Usa, in occasione della nona edizione del Filming Italy - Los Angeles. Stavolta, però, si fanno vedere l’uno accanto all’altra, in grande sintonia, alla Festa del Cinema di Roma. Riccardo Scamarcio e la fidanzata Benedetta Porcaroli, che ha 18 anni meno di lui, catturano i riflettori alla prima del film “Modì – Three Days On The Wing Of Madness”, la pellicola diretta da Johnny Depp che vede protagonista proprio il pugliese.

Il 44enne e la 26enne fanno passerella davanti ai numerosi fotografi. I loro look sono firmati Prada. L’attore indossa uno smoking classico con tanto di papillon e scarpe rigorosamente in vernice sotto. Benedetta, sua collega, molto richiesta da registi e produttori, ha optato per un completo color lime.

Il due pezzi dell’attrice è composto da maglia cropped a maniche lunghe e gonna fino ai piedi a vita alta. Sotto ha scarpe décolleté bianche. I capelli li porta sciolti, tirati indietro con il gel, effetto bagnato, i gioielli sono Pomellato.

Scamarcio e la Porcaroli hanno iniziato la loro storia d’amore nel 2021, galeotto il set. La relazione poi si è bruscamente interrotta, ma nel 2023 non hanno resistito e sono tornati insieme.

Lei a Sette del fidanzato molto più grande a maggio scorso ha detto: “Sono abituata, lavoro fin da piccola e quindi riesco a fare questo passaggio un po’ drastico dall’avere una stabilità con gli adulti ad averla con i miei coetanei. Mi sono sempre mossa in queste due fasce. Sono cresciuta con gli amici dei miei genitori e il mondo adulto mi ha sempre affascinato. Ho 25 anni ma anche un lavoro stabile e lui comunque, come dire, è... un ragazzo. Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due”.