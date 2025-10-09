''Sono rimasta un intero anno con un solo seno'': la confessione incredibile di Eva Grimaldi

L’attrice ha raccontato di un terribile intervento chirurgico che la lasciò sfigurata per 12 mesi

Si operò al seno ma qualcosa andò storto, arrivò una bruttissima infezione

Ha affermato di pensare di essere arrivata addirittura vicino a morire

Eva Grimaldi ha rivelato di aver vissuto un intero anno senza un seno.

L’attrice, 64 anni, lo ha detto a “La Volta Buona” parlando del calvario vissuto a causa di un intervento al seno andato male.

“Ho rischiato di morire”, ha ammesso.

Ha quindi ripercorso la storia delle sue mastoplastiche, alla fine ha fatto ben sette interventi.

“Io portavo la zero, neanche la prima, e negli anni ’80 o ’90 era importante avere questo seno prosperoso e generoso”, ha detto.

“Ho rifatto il seno la prima volta penso a 26 anni, piccolo. Dalla zero sono andata alla seconda. Poi negli anni ’80 dalla seconda vado alla terza. Poi ho fatto la quarta”, ha aggiunto.

Il quarto intervento fu quello che causò il dramma: “Alla quarta operazione una capsula, cioè la protesi, ha fatto infezione. Ero andata dal migliore, ma in sala operatoria può succedere. Ma questo dottore non fu bravo ad affrontare il problema che si presentò e invece di operarmi e togliermi la protesi, fare la toilette chirurgica (ovvero pulizia profonda, ndr) me ne ha messa un’altra subito”.

“Lo stesso giorno il seno si è gonfiato di siero, qualcosa come sette litri. Sono tornata in sala operatoria, doveva farmi la toilette chirurgica, mi ha messo un’altra protesi”, ha spiegato.

L'attrice all'apice della sua carriera ha vissuto un anno senza un seno

La situazione divenne critica, arrivò vicino alla morte: “Avevo la febbre a 42 […] Uno dei colleghi del dottore chiama il mio agente dell’epoca. Io ero più morta che viva. Al telefono dice: ‘Non riusciamo a capire, questa protesi continua a gettare, dobbiamo fare subito l’esame dell’HIV’”. Ovviamente non era quello il problema.

Così Eva, che dal 2019 è sposata con Imma Battaglia, dovette rimanere per un intero anno con un seno solo: “Sono rimasta per un anno con un seno solo, nel momento massimo della mia carriera”.

Ha ricordato cosa accadde sul set di un film: “Stavo girando un film di Damiano Damiani e c’era una scena che prevedeva fossi a seno nudo, con Remo Girone. Io inventavo sempre la bugia che avevo una fistola al seno, quindi mi coprivo tutto il seno e dicevo al regista che non potevo”.

Ha quindi concluso affermando che gli interventi fatti furono ben sette, probabilmente riferendosi anche a quelli affrontati per rimediare al danno.