Victoria Beckham parla per la prima volta del suo devastante disturbo alimentare e ammette: ''Ero diventata molto brava a mentire''

L’ex Spice Girl, oggi stilista, si è aperta sulla difficile esperienza vissuta dopo il primo parto

I commenti cattivi sulla sua forma fisica l’hanno portata a cambiare

Ha iniziato a voler controllare il cibo in modo malsano, mentiva ai suoi cari

Victoria Beckham si è aperta senza filtri sulla sua lunga battaglia con un disturbo alimentare nella nuova docuserie Netflix che porta il suo nome.

La stilista ed ex Spice Girl, 51 anni, ha raccontato come abbia iniziato ad avere problemi con la sua immagine corporea dopo la nascita del primo figlio, Brooklyn, nel 1999. Controllava il suo peso in modo malsano.

“Ho davvero iniziato a dubitare di me stessa e a non piacermi, sapete, perché mi sono lasciata influenzare”, ha raccontato riferendosi ai commenti sul suo peso sui giornali e in televisione. “Ero semplicemente molto critica con me stessa. Non mi piaceva ciò che vedevo. Sono stata tutto, da Porky Posh a Skinny Posh”.

Victoria Beckham, 51 anni, alla premiere del suo documentario Netflix, che si intitola proprio "Victoria Beckham"

La stilista ha proseguito: “Non avevo alcun controllo su ciò che veniva scritto su di me, sulle foto che venivano scattate, e suppongo che volessi controllare questo, sapete? Potevo farlo con i vestiti, potevo controllare il mio peso, e lo stavo facendo in modo incredibilmente malsano”.

Victoria ha confessato di essere diventata brava “a mentire” a causa del disturbo. “Quando hai un disturbo alimentare, diventi molto brava a mentire”, ha affermato. “E non sono mai stata onesta su questo con i miei genitori. Non ne ho mai parlato pubblicamente. Ti colpisce davvero quando ti viene detto, costantemente, che non sei abbastanza”.

Anche il marito David Beckham appare nella docuserie, dove ha ricordato quei primi periodi: “La Victoria che conoscevo stava a casa in tuta, sorridente, ridendo, con un bicchiere di vino. Ma ha iniziato a cambiare a causa delle critiche che riceveva”.

La serie in tre parti segue la stilista mentre si prepara per la Paris Fashion Week, offrendo uno sguardo raro sulla sua vita quotidiana. La designer ha ripercorso anche il periodo con le Spice Girls, rivelando che il passaggio dal gruppo, scioltosi nel 2000, alla vita di moglie e madre è stato “difficile”.

“Quando le Spice Girls finirono, è stato tutto davvero estremo”, ha condiviso. “Diffondevo il messaggio del girl power, e un minuto dopo ero una moglie in un appartamento a Manchester, senza veri amici, lontana dalla mia famiglia. Ho trovato quel passaggio davvero, davvero difficile”, ha sottolineato.

Victoria era già comparsa nel 2023 nella docuserie in quattro parti su Netflix dedicata al marito, che raccontava la sua ascesa nel mondo dello sport.