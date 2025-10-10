Pamela Camassa, ritorno in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia: il suo sorriso non passa inosservato, guarda

- La 41enne toscana è stata scelta come modella per un evento a Roma
- Davanti agli obiettivi è apparsa serena, sul suo viso un bel sorriso
- Circa 10 giorni fa l’annuncio: dopo 17 anni è finita con Filippo Bisciglia
Pamela Camassa torna in pubblico a circa 10 giorni dall’annuncio della fine della relazione con Filippo Bisciglia.
La 41enne toscana lo scorso 29 settembre ha fatto sapere che dopo 17 anni insieme al conduttore, il rapporto sentimentale è arrivato al capolinea.
Ora è riapparsa in pubblico, nei panni di modella d’eccezione, per una sfilata a Roma. E’ stata scelta da “Mimì et Mamà Alta Sartoria” per la presentazione della nuova collezione – andata in scena a La Ménagère, nel centro di Roma.
Pamela è apparsa serena. Sul suo viso infatti c’era un bel sorriso. La coppia via social ha fatto sapere che il loro amore in realtà era finito già “da un po’” (esattamente quando, però, non è stato svelato).
In passerella ha cambiato più di un look. Quello più apprezzato l’ha vista sfoggiare le sue gambe lunghissime. Una rivisitazione moderna “black and white” dell’eleganza classica: un body nero senza spalline con un vivace peplo, abbinato a maniche bianche ampie e scenografiche e a un raffinato fiocco. Infine delicati tacchi e anelli d’impatto.
“Sei stata meravigliosa, grazie”, l’ha ringraziata per il brand Rebecca Andrea De Lisi.
L’ANNUNCIO IL 29 SETTEMBRE
Lo scorso 29 settembre Bisciglia ha scritto in una Story di Instagram: “E’ da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”.
La toscana ha fatto eco al 48enne: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.
Non sono note le motivazioni che hanno portato all’addio.