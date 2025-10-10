Pamela Camassa, ritorno in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia: il suo sorriso non passa inosservato, guarda

La 41enne toscana è stata scelta come modella per un evento a Roma

Davanti agli obiettivi è apparsa serena, sul suo viso un bel sorriso

Circa 10 giorni fa l’annuncio: dopo 17 anni è finita con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa torna in pubblico a circa 10 giorni dall’annuncio della fine della relazione con Filippo Bisciglia.

La 41enne toscana lo scorso 29 settembre ha fatto sapere che dopo 17 anni insieme al conduttore, il rapporto sentimentale è arrivato al capolinea.

Ora è riapparsa in pubblico, nei panni di modella d’eccezione, per una sfilata a Roma. E’ stata scelta da “Mimì et Mamà Alta Sartoria” per la presentazione della nuova collezione – andata in scena a La Ménagère, nel centro di Roma.

Pamela Camassa, 41 anni, torna in pubblico per la prima volta a distanza di una decina di giorni dall'annuncio della fine della relazione - dopo ben 17 anni - con Filippo Bisciglia

Pamela è apparsa serena. Sul suo viso infatti c’era un bel sorriso. La coppia via social ha fatto sapere che il loro amore in realtà era finito già “da un po’” (esattamente quando, però, non è stato svelato).

Pamela ha sfoggiato un look elegante e moderno che ha messo in mostra le sue lunghissime e bellissime gambe

In passerella ha cambiato più di un look. Quello più apprezzato l’ha vista sfoggiare le sue gambe lunghissime. Una rivisitazione moderna “black and white” dell’eleganza classica: un body nero senza spalline con un vivace peplo, abbinato a maniche bianche ampie e scenografiche e a un raffinato fiocco. Infine delicati tacchi e anelli d’impatto.

Sul suo viso un sorriso sereno nonostante la fine del grande amore con Bisciglia (che però non è chiaro esattamente quando sia arrivato al capoliena)

“Sei stata meravigliosa, grazie”, l’ha ringraziata per il brand Rebecca Andrea De Lisi.

L’ANNUNCIO IL 29 SETTEMBRE

Lo scorso 29 settembre Bisciglia ha scritto in una Story di Instagram: “E’ da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”.

La toscana ha fatto eco al 48enne: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Non sono note le motivazioni che hanno portato all’addio.