''Non sapevano quello che ho passato per 20 anni cercando di avere un figlio'': Jennifer Aniston torna sulla mancata maternità e i commenti dei media

Jennifer Aniston è tornata a parlare delle ragioni che l’hanno spinta a scrivere, nel 2016, l’articolo pubblicato sull’Huffington Post in cui denunciava il comportamento di parte dei media nei confronti della sua vita privata e soprattutto del tema della maternità. O meglio, della mancata maternità.

In una nuova intervista con Harper’s Bazaar, l’attrice, oggi 56enne, ha spiegato di aver voluto reagire alla costante attenzione della stampa sul fatto che non avesse figli durante i suoi matrimoni passati (il più famoso, ovviamente, quello con Brad Pitt durato dal 2000 al 2005).

“Non conoscevano la mia storia, né quello che avevo vissuto negli ultimi vent’anni nel tentativo di costruire una famiglia, perché non vado in giro a raccontare i miei problemi di salute”, ha affermato. “Non è affare di nessuno. Ma arriva un punto in cui non puoi più far finta di niente: quella narrazione su di me, sul fatto che non avrei voluto un bambino o una famiglia perché ero egoista o maniaca del lavoro. Mi colpisce, sono un essere umano. Lo siamo tutti. E allora ho pensato: ‘E che diamine?’”.

Jennifer Aniston, 56 anni, è tornata a parlare della mancata maternità e in particolare dei motivi che la spinsero a scrivere un articolo sul tema nel 2016

Aniston ha aggiunto di aver voluto parlare anche per chi si trovava in situazioni simili alla sua. “Mi sembrava di farlo non solo per me, ma per tutte le donne che stanno lottando con lo stesso problema”, ha spiegato, riferendosi alle difficoltà legate ai percorsi di fecondazione assistita.

Ad agosto il suo amico e collega Jason Bateman ha raccontato a Vanity Fair quanto Aniston sia legata alle sue due figlie, Francesca e Maple, avute con la moglie Amanda Anka. L’attore ha descritto Jennifer come una sorta di “co-mamma” più che una semplice “zia”.

“Ci fa quasi sembrare dei genitori peggiori, perché è incredibilmente attenta e sempre presente con la sua curiosità e il suo calore”, ha detto Bateman. “È la prima a chiamare o scrivere nei momenti importanti della vita delle ragazze. Fa domande sui fidanzati”, ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto se Jennifer fosse una “zia” per loro, ha risposto: “Le zie magari non le vedi spesso. Lei è quasi una co-mamma con Amanda. Fa parte della loro vita fin dal momento in cui sono nate”.