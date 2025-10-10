''Piango almeno una volta a settimana per lui'': la fidanzata di Damiano David celebra il loro secondo anniversario con una confessione emozionante

L’attrice americana è legata all’ex leader dei Maneskin dal 2023

Per il loro secondo anniversario ha voluto condividere alcune foto di coppia sul social

Ha anche scritto parole toccanti, confessando di piangere dalla gioia per la presenza di Damiano nella sua vita

Dove Cameron ha voluto fare una emozionante dedica per il secondo anniversario d’amore con Damiano David.

L’attrice americana è legata al cantante italiano, famoso anche all’estero, dal 2023. Giovedì 9 ottobre ha voluto celebrare la loro data speciale condividendo anche un post social con immagini inedite della loro vita di coppia.

Dove Cameron, 29 anni, ha condiviso foto inedite della sua relazione con Damiano David, 26, in occasione del loro secondo anniversario il 9 ottobre

Accanto al carosello Instagram, che li mostra in diverse situazioni, tra cui una cena in cui la passione ha preso il sopravvento tra abbracci e baci “esagerati”, la 29enne americana ha confessato addirittura di piangere almeno una volta a settimana dalla gioia. L’ex leader dei Maneskin ha reso la sua vita bellissima.

“I due anni migliori della mia vita. Piango almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella ora che ci sei tu”, ha scritto.

Il cantante italiano ha cambiato la vita dell'attrice americana

“Ti amo in un modo che le parole non potranno mai descrivere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario amore mio”, ha aggiunto.

Damiano, 26 anni, ha condiviso lo stesso post nelle sue Stories e aggiunto: “La cosa più bella dell’essere vivi”.

Un momento di coccole insieme davanti allo specchio

Non è la prima volta che Dove loda il compagno e spiega di aver trovato in lui per la prima volta il vero amore.

“In passato ho frequentato diverse persone, ma nessuno mi ha mai fatto provare quello che sento per lui”, aveva detto qualche tempo fa.

“Lui è riuscito a farmi scoprire lati di me che non conoscevo. È stato davvero illuminante per me. Mi sono guardata indietro, ho pensato alle mie vecchie storie, ho capito come dovrebbe essere una vera relazione”, aveva poi aggiunto.