''Dentro non li senti affatto'': Clizia Incorvaia compie 45 anni, ecco come ha festeggiato dopo la mezzanotte

Clizia Incorvaia celebra il suo giorno speciale. Compie 45 anni, il mini part casalingo inizia appena dopo la mezzanotte. Ha già festeggiato nella notte insieme al marito Paolo Ciavarro, che la sorprende, romantico più del solito. Per l’influencer e volto tv una torta a due piani tutta panna, con disegnati su tanti cuoricini rossi e fiocchetti in raso dello stesso colore. Sopra le candeline a forma di numero. Prima, scherzando, ne mette due rosse che compongono il 25, poi altre due color con la sua reale età. La siciliana si fa scattare alcune foto davanti al dolce e le condivide sui social.

“All’improvviso hai 45 anni. E ti assale quel pensiero: quando è successo che tutto è passato così in fretta? Dentro non li senti affatto: hai ancora la verve dei vent’anni, la stessa voglia, la stessa scintilla. Così affronti il tempo, non come un nemico, ma come un compagno. E alla saudade (‘nostalgia’ in portoghese, ndr) rispondi con leggerezza, con il sorriso di prima e con una testa più libera, più spensierata”, scrive la Incorvaia.

Paolo, 34 anni il prossimo 22 ottobre, padre del secondogenito di Clizia Gabriele, 3 anni e 8 mesi, (è mamma anche di Nina, 10 anni, avuta dall’ex Francesco Sarcina), non dimentica la data importante della moglie. Le porta un immenso mazzo di rose rosse a gambo lungo. Lei le fa vedere nelle Stories e commenta: “Amore mio!”.