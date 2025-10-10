''E’ folle'': Michelle Hunziker rivela cosa fanno le figlie al mattino presto e su Sole, che oggi compie 12 anni, confida che…

L’altra è Celeste, che ne ha appena 10, ma pure Aurora, 28 anni, che ora sta in un’altra casa, non scherza

La 48enne confida che non ama fare shopping, nonostante l’esigenza di essere sempre glamour

Michelle Hunziker parla di moda e scarpe a Vanity Fair. La showgirl nel corso dell'intervista rivela cosa fanno le figlie al mattino presto. Si apre anche su Sole che oggi, 10 ottobre, compie 12 anni. “E’ folle!”, esclama.

Quando le si domanda se le figlie attingano dal suo guardaroba, la 48enne svela: “Ciascuna ha la propria personalità e gusti diversi ma tutte vengono immancabilmente fare ‘shopping’ nel mio guardaroba! Ci sono volte in cui mi devo preparare e siamo tutte li, è folle”. Sulla secondogenita confida: “Sole la mattina viene a vestirsi da me, come se fosse in un negozio. Oltretutto porta il mio stesso numero di scarpe quindi può attingere anche da lì”. Oltre a lei c’è pure la terzogenita celeste, 10 anni. Pure Aurora, la primogenita 28enne che ora vive in un altro appartamento, non scherza…

Michelle, nonostante per esigenze di vita e lavoro, debba essere sempre glamour, non ama andare a fare acquisti. “Non esattamente - spiega - Sul set, ovviamente, mi cambio in continuazione motivo per cui lo shopping non mi diverte tanto perché lo associo al lavoro. Vado due volte l'anno, rigorosamente da sola, e in boutique, quando mi vedono arrivare, sono sempre tutti molto felici perché acquisto tutto ciò che potrebbe servirmi in un solo round”.

La svizzera aggiunge: “Cerco di concludere il prima possibile e provo tutto, motivo per cui non amo fare shopping on-line, se non per le mie figlie. Che accompagno molto volentieri a fare compere nei negozi che preferiscono. Ecco, mi piace far fare acquisti agli altri più di ogni altra cosa”.