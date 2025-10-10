Incredibile! Tina Cipollari abbraccia e consola la sua nemica storica Gemma Galgani a Uomini e Donne: guarda

L’opinionista del dating show 59enne cambia atteggiamento con la 75enne in lacrime

Il momento è storico: anche a Belve Tina l’aveva definita “una donna inutile”

A Uomini e Donne accade l’impensabile. Tina Cipollari abbraccia e consola la sua nemica storica Gemma Galgani. L’opinionista del dating show 59enne cambia atteggiamento con la 75enne in lacrime. Il momento è storico e ha dell’incredibile.

Tina non ha mai nascosto quel che pensa della 75enne. Anche a Belve a Francesca Fagnani di ha detto: “E’ una donna inutile. Mi fa tenerezza, all'inizio credevo che giocasse ma penso che sia proprio così. Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita?”.

Mario Lenti decide di interrompere la frequentazione con la 75enne e lei scoppia a pinagere

La Cipollari, però, stavolta cede e dietro le quinte si lascia andare. Mario Lenti decide di mettere fine alla frequentazione con Gemma. "La storia sentimentale non può continuare perché non posso prendere in giro una persona come Gemma. Non se lo merita. Se lei vuole possiamo frequentarci come amici", sottolinea l'uomo. Il Cavaliere balla così con la Galgani, ma lei improvvisamente è un fiume di lacrime. Lascia lo studio, Tina la raggiunge.

Parte l’abbraccio tra le due. "Questo è un momento storico”, commenta Gianni Sperti. Maria De Filippi invece ironizza poco dopo: "Gemma, tu non capisci le reali intenzioni di Tina, ti sta prendendo in giro”. "Sono solo malelingue”, replica secca Tina, che per un istante è dispiaciuta per la donna.