''Sarei voluta rimanere a casa a piangere'': la cantante Annalisa confessa quel che avrebbe desiderato fare lo scorso 5 agosto

Donna di primissimo piano nel mondo del pop, orgogliosa del suo nuovo album, “Ma”, Annalisa al Corriere della Sera confessa cosa avrebbe desiderato fare il 5 agosto scorso. E’ stato un giorno importante, quello in cui ha compiuto 40 anni. “Sarei voluta rimanere a casa a piangere”, svela.

L’ex volto di Amici non ha preso bene l’età tonda: “Li ho vissuti male. Ho sempre cercato di non dare peso ai decenni, ma di vivere la vita come un flusso continuo. Non mi sento diversa dall’anno scorso, ma tutti me lo chiedono e quindi mi è venuta l’ansia. Gli auguri al Tg sono stati belli, però… Sarei voluta rimanere a casa a piangere tutto il giorno. Non ho fatto un festone: sono andata in un ristorante in val Bormida con mio marito e i miei genitori”.

Sposata con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere, 45 anni, sui commenti di alcuni che l’attaccano sui social, dice: “Sono abituata. All’inizio della carriera mi pesava, ma il giudizio era meno presente perché non vivevamo la full immersion nei social che viviamo oggi. A volte mi sono innervosita, magari senza arrivare a stare male. Il punto è la superficialità dei commenti che vengono fatti senza pensare che dall’altra parte c’è una persona reale”.

La Scarrone, questo il suo cognome, sulle pagine di Vanity Fair aveva anche rivelato il suo rapporto con la bellezza: “Ci tengo, mi sforzo di essere al meglio. Ma lo dico con sincerità: quando mi sveglio e non mi sento all’altezza, non ho voglia di farmi vedere in giro. Prendo due chili e devo fare la dieta, quello con l’estetica è un dialogo continuo. Di sicuro è migliorato lo stato d’animo: sono più libera, però il processo è complicato”.