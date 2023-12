Romina Carrisi incinta di 8 mesi in tv insieme a papà Al Bano: guarda

La 36enne parla della gravidanza ormai agli sgoccioli accanto al nonno del bebè: sarà un maschietto

E’ la prima volta insieme davanti alle telecamere da quando è in dolce attesa. Romina Carrisi, incinta di 8 mesi, va in tv insieme a papà Al Bano. Nel salotto di Verissimo la 36enne e l’80enne parlano delle emozioni che regala loro il bebè che arriverà, un maschietto, frutto dell’amore tra la 36enne e Stefano Rastelli, 53 anni, regista in esterna Rai.

La gravidanza ormai è agli sgoccioli. Romina confida: “Manca un mese ma non ho ancora la valigia pronta… Non ho ancora capito cosa devo mettere. Nascerà a Roma e non abbiamo ancora deciso come si chiamerà, cioè abbiamo un nome nel cuore ma ancora dobbiamo decidere, solo che non vogliamo svelare tutto prima del tempo”.

Al Bano, commosso, spiega: “Ho fatto sei figli, ma non so cosa vada nella valigia. Io sto realizzando sempre di più che la mia Romina diventerà mamma, me ne sto davvero rendendo conto. Romina si chiama anche Jolanda, come mia mamma che mi manca molto, è stata una grande donna. Lei si è spenta come una candela e non voleva pesare sugli altri, diceva sempre che ‘non serviva più su questa Terra’ e io le dicevo sempre che era indispensabile. Lei era attaccata alla tradizione, a quella sana, viveva più per dare che per ricevere e, poi, i valori bisogna trasmetterli e sono davvero felice quando mi fanno i complimenti per i miei figli perché vuol dire che ho fatto un buon lavoro. I figli possono essere giudici severi e lo capisco perché anche io sono stato figlio”.

Il pancione è sempre più esplosivo. Romina desidera conoscere il figlio, è impaziente. Nonostante la gestazione, però, sarebbe voluta partire con i suoi, impegnati per lavoro all’estero, in Australia. Al Bano e Romina Power non glielo hanno permesso. Il cantante 80enne chierisce perché: “No, perché Romina rischiò di perdere lei. Aveva deciso di andare alle Maldive, ma durante una traversata, il mare era mosso e lo sbattere della barca, le stava provocando un aborto. Io volevo stare in Puglia, ma lei voleva fare un ultimo viaggio prima della bambina… Comunque, poi, è andato tutto bene”.