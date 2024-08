''Sto conoscendo una persona...'': Romina Pierdomenico, ex fidanzata di Ezio Greggio, rivela che c'è un uomo nella sua vita a 15 mesi dalla rottura con conduttore

La 30enne e il popolare comico 70enne si sono detti addio a maggio 2023

Romina Pierdomenico ha nuovamente il cuore che batte forte, anche se non scopre fino in fondo le sue carte. L’ex fidanzata di Ezio Greggio rivela che c'è un uomo nella sua vita a 15 mesi dalla rottura con conduttore. “Sto conoscendo una persona…”, confessa a Gente la 30enne. Col popolarissimo comico 70enne l’addio ufficiale è arrivato a maggio 2023, dopo i tanti gossip che li volevano già ai titoli di coda. I due hanno avuto una lunga relazione, durata 5 anni.

Modella e speaker radiofonica, che potrebbe presto tornare in tv con un programma suo, Romina si gode la sua estate in serenità. “Amo il mare, prendere il sole, indossare costumi colorati, tipo i bikini brasiliani che ho scoperto durante un viaggio a San Paolo”, dice al settimanale.

La Pierdomenico svela le sue mete col solleone: “Prima andrò in Sardegna, in Costa Smeralda, sulla terraferma e in barca, con amici. Poi, dopo Ferragosto, farò un tour della Costiera Amalfitana e una capatina a Capri, isola romantica che adoro”. Immancabile arriva la domanda: è ancora single oppure ha un nuovo amore. Lei svela: “Sto conoscendo una persona, ma sbilanciarsi è ancora molto prematuro. Sono scaramantica per parlarne. L’estate aiuterà e se sono rose…”.

Ha scoperto la sua grande avvenenza quando aveva 18 anni: in estate andò con le amiche a Ibiza. “Ero alta, magra e timidissima. Giocavo in un squadra femminile di calcio e badavo poco all’aspetto fisico, ero più un maschiaccio che una ragazza vanitosa - racconta Romina - Ma su quell’isola magica ho cambiato la percezione di me stessa. Chiunque incontrassi mi diceva che dovevo tentare i concorsi di bellezza, che mi dovevo iscrivere. Avevo capito di possedere un dono e lo dovevo sfruttare. Mi sono convinta e ho provato: nel 2012 ho partecipato a Miss Italia e mi sono classificata al secondo posto. Da lì è iniziato un nuovo capitolo della mia vita, tra moda e spettacolo. Un sogno per me! I miei erano felici, però preoccupati: sono stata brava a fare capire loro che sapevo gestire la situazione, che era tutto sotto controllo”.