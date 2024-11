Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano il compleanno dei figli con un mega party a tema Super Mario

La coppia nata a Uomini e Donne si è trasferita a Milano per lavoro

Proprio qui ha deciso di festeggiare il compleanno dei piccoli

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione festeggiano alla grande a Milano. La coppia nata a Uomini e Donne ha due figli Domenico Ethan, 5 anni e Mario Achille di 3. Il primogenito è nato il 25 luglio, mentre il piccolo il 9 novembre, ma mamma e papà hanno deciso di organizzare un super party per farli festeggiare insieme a tutti gli amichetti.

Grande party a Milano per i figli di Rosa e Pietro

I fratellini Tartaglione condividono la passione per Super Mario ed eccoli accontentati: per loro una festa tutta a tema con due torte bellissime, una per Ethan e l'altra per Achille. Look in coordinato per i piccoli di casa con camicia e pantaloni. La banda che si è unita ai festeggiamenti si è scatenata e tutti hanno apprezzato la torta red velvet scelta da mamma Rosa. La 35enne per l'occasione ha indossato un abito total black con scarpe a contrasto.

Look in black per mamma Rosa

''E io che ad ogni compleanno non so se piangere di gioia perché li vedo crescere felici,sani,e meravigliosi andare incontro alla vita, o di tristezza perché si allontanano un pochino in più da me. Auguri a voi che mi avete insegnato la pazienza. La gentilezza. La calma. Che vale la pena essere migliori. Mi avete insegnato che c’è una sola vita più importante della nostra stessa,la vostra. Vi amo amori miei. Siate sempre felici.Sempre dalla vostra parte.'' Ecco la dolcissima dedica di mamma Rosa.