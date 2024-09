Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga tornano finalmente a casa con la piccola Camilla: ecco la sorpresa per i neo-genitori

Rosalinda e Andrea il 7 settembre sono diventati genitori della piccola

Il parto è stato difficile e lungo, ma adesso è tempo di tornare a casa

L'attrice siciliana si è mostrata senza filtri e con la montata lattea

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono tornati a casa con la piccola Camilla, nata sabato 7 settembre. Una gioia immensa per l’ex attrice siciliana che non vedeva l’ora di iniziare la sua nuova vita da mamma. Per la coppia che si è conosciuta durante la quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ nel 2020, si tratta della prima figlia.

La prima passeggiata da papà di Andrea Zenga

I primi attimi di vita quotidiana a Milano sono all’insegna della normalità per Rosy che mostra i sacchetti di ghiaccio sul seno dopo l’arrivo della montata lattea. Senza filtri, con la tv in sottofondo e il viso stanco di chi non dorme da giorni. La 31enne è provata, ma felice: il parto non è stato semplicissimo. ‘’Non so come hai fatto a resistere tutte quelle ore… ma guarda che meraviglia che hai fatto. Vi amo” aveva scritto il 30enne marchigiano su Instagram.

L'ex attrice siciliana finalmente è uscita dall'ospedale

La prima notte a casa della piccola Camilla

Prime ore in tre per la famiglia Zengavò

E proprio Andrea ha condiviso un reel dolcissimo con la sua prima #dadwalk, ovvero la passeggiata da papà. Eccolo all’uscita dell’ospedale con la piccola Camilla nell’ovetto. A casa ad attenderli anche una sorpresa speciale: palloncini rosa e una dolcissima scritta di benvenuto per la bimba. Da adesso gli ex gieffini sono una famiglia completa insieme alla bimba e al loro cagnolino Chinu.