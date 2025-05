''Dicono che sono uguale al divano della Balivo'': Rossella Erra parla degli insulti che le fanno male dopo l'annuncio dei 17 chili persi

La 50enne racconta di tutte le critiche feroci ricevute a La Volta Buona, Caterina empatizza

E sulla dieta che sta facendo: “Dicono che dovrei cambiare medico perché sembro una balena”

A La Volta Buona racconta di tutti i messaggi feroci che le arrivano sui social. Rossella Erra, personaggio tv, volto di Ballando con le Stelle, parla degli insulti che le fanno male, arrivati anche dopo l’annuncio dei 17 chili persi. “Dicono che sono uguale al divano della Balivo”. Caterina non riesce a crederci: la 50enne è provata.

"Ogni volta che Rossella Erra viene in trasmissione, viene travolta da una valanga di insulti”, spiega la conduttrice del programma di Rai1. "E’ vero, succede soprattutto quando parliamo di diete. L'ultima volta sono venuta qui quindici giorni fa dicendo che avevo perso circa diciassette chili. Tutti mi hanno iniziato a chiedere: ‘Dove li hai persi? Se ti mettessi una giacca arancione saresti uguale al divano di Balivo’”, sottolinea la Erra.

"Mi continuano a dire che vengo invitata da Caterina solo perché sono uguale al suo divano”, aggiunge Rossella. Gli haters commentano anche sulla dieta a cui si sta sottoponendo "Dicono che dovrei cambiare medico perché sembro una balena”. La Balivo empatizza fortemente con la sua ospite: è scandalizzata dalla cattiveria di alcune persone, sa quanto tutto ciò fa soffrire. Rossella amaramente precisa: “So già che i commenti aumenteranno quando inizierà Sognando Ballando con le Stelle”. Il programma andrà in onda da venerdì 9 maggio.

“Tu sei in televisione, forse c'è invidia sociale e ti colpiscono nel tuo punto debole”, dice Caterina. La Erra ammette che non è facile per lei. “Non sono molto serena, questa dieta mi sta mettendo alla prova. Per me non è semplice, ma non posso e non devo mollare perché è una questione di salute. Psicologicamente è molto difficile, soprattutto quando ti dicono che non hai perso niente, cominciano i sensi di colpa”, confessa. E ammette di avere “difficoltà a guardarmi allo specchio”.