Marianna Mammone, 25 anni, dice la sua agli hater tra gli applausi del pubblico

In passato le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, da cui è guarita

Big Mama affida le sue parole dure al folto pubblico che riempie la piazza a Roma. La rapper e cantautrice si sfoga sul palco del Concertone del Primo Maggio, che conduce insieme a Noemi ed Ermal Meta. Il suo monologo è dedicato ai leoni da tastiera, che sul social la riempiono di insulti e critiche. “Il mio corpo a vent'anni mi ha fatto chiudere in ospedale per la chemioterapia”, dice a quelli che la feriscono additandola per le sue forme e il suo peso o anche i suoi pensieri.

“Nell’ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo. Oggi parlerò dell'argomento dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente qualsiasi cosa tu faccia nella vita. Io non ce la faccio più. Sta diventando tutto troppo esagerato. Io mi chiedo: perché vi parte questo sadismo che magari arriva dall’insoddisfazione?”, esordisce l’artista 25enne.

“Se non vi piaccio io cambiate canale. - continua Big Mama - Se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me. Se non vi piace quello che dico, bloccatemi. Ma fateci vivere”.

Mariamma Mammone poi aggiunge: “Che ne sapete della mia storia? La storia del mio corpo? Il mio corpo mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto, mi ha fatto soffrire, a vent'anni mi ha fatto chiudere in ospedale per la chemioterapia”. Ha combattuto contro un linfoma di Hodgkin da cui è guarita.

“Io lo perdono, perché non lo potete perdonare voi? Non ho mai chiesto a nessuno di essere come me, non ho mai detto che essere come è bello. Anche a livello lavorativo, c'è chi ti considera pigra e inutile”, precisa ancora Big Mama. E conclude: “Quello che dico a voi intelligenti, a livello di empatia, quando vedete questi commenti, guardate la faccia di queste persone che insultano e pensate: meno male che io non sono così”. La gente applaude: il pubblico è tutto dalla sua parte.