La 54enne non nasconde la sua ‘rinfrescatina’ al volto, ma arrivano subito i detrattori…

“Non bisogna mai smettere di prendersi cura di sé… Oggi , dopo tanto tempo, ho deciso di ricominciare”

Samantha De Grenet si mostra col volto sorridente e riposato accanto al dottore del suo cuore. Ha deciso di dare una ‘rinfrescatina’ al suo bel volto. Il post, però, provoca attacchi da parti di alcuni. La 54enne si altera per le critiche ricevute dopo la visita dal chirurgo plastico e le punturine. “Fate pace col cervello”, replica.

''Fate pace col cervello'': Samantha De Grenet si altera per le critiche ricevute dopo la visita dal chirurgo plastico e le punturine

La showgirl non si nasconde. E’ contenta dei trattamenti appena fatti. Nel post scrive: "Non bisogna mai smettere di prendersi cura di sé… oggi , dopo tanto tempo, ho deciso di ricominciare, lo devo a me stessa! Ho iniziato con lui, Alberto Armellini, che oltre ad essere un grande amico capace di ascoltare e di empatizzare, è un super professionista che riesce a donarmi quella freschezza di cui avevo bisogno e che negli ultimi tempi avevo un po’ perso! Il primo passo per ciò che riguarda la parte estetica è fatto ora passiamo allo ‘spirito’!”.

La 54enne non nasconde la sua ‘rinfrescatina’ al volto, ma arrivano subito i detrattori…

La De Grenet poi aggiunge piccata: “P. S. Per quelli che scrivono minchiate guardate le storie!!! Nessun lifting, no labbra a canotto … Solo vitamine per idratare e nutrire la pelle ed un po’ di ialuronico per idratare e rendere più turgide le labbra! Il gonfiore iniziale va via dopo 48 ore… non credo ci sia differenza con le foto dei giorni scorsi quindi imparate a tacere se non avete nulla di intelligente da dire!”. Rivela cos’ha fatto e li mette a tacere i leoni da tastiera.

Nel video che condivide Sam sottolinea: “Se uno fa un post e vi dice cos’ha fatto, vi lamentate e dite che è tutta rifatta, se uno dice che non ha fatto niente, dite che è bugiarda… Fate pace col cervello! Io sono andata dal mio chirurgo plastico per farmi due vitamine che mi idratano il viso e mi sono fatta un po’ di ialuronico sulle labbra per dare sempre un po’ di idratazione. Un gonfiore che in 48 ore passa”.

La showgirl replica piccata, spiegando i trattamenti a cui si è sottoposta

“Quindi, come potete vedere voi stessi, non ho le labbra a canotto, gli occhi da gatto tirati, guardate. Niente di tutto questo”, precisa ancora l’ex gieffina vip. “Smettetela di scrivere: ‘E’ tutta rifatta, ha fatto il lifting’. Voi non state bene”. Lei desidera venga apprezzata la sua grande onestà e non ha tutti i torti.