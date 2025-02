''Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone'': Eleonora Giorgi ricoverata, non riesce a fare più di dieci passi

L’attrice 71enne ha rilasciato una nuova intervista a ‘Il Corriere della Sera’

Ha fatto sapere di essere stata ricoverata e di avere grandi problemi di mobilità

Non pensa che ci sia ‘futuro’ a causa del cancro al pancreas, ma spera ancora

Eleonora Giorgi è ricoverata in una clinica per gestire meglio la sua malattia.

L’attrice 71enne da un anno e mezzo circa affronta un cancro al pancreas molto aggressivo.

Adesso in una nuova intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’ ha fatto sapere di essere accudita in una clinica e di avere ancora accanto l’affetto dei suoi cari.

“Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, ha spiegato.

Eleonora Giorgi, 71 anni, in una recente foto con il suo amatissimo nipotino Gabriele

Ha sottolineato l’importanza di avere familiari e amici al proprio fianco in queste situazioni: “Non lasciate solo chi soffre, soprattutto di domenica, il giorno più triste. A San Valentino mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi”.

Per lei il momento più difficile della giornata è la notte: “Nel silenzio mi sento su un’altalena, sospesa. Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere. La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva. E quando mi sveglio ripenso ai miei figli da piccoli, frutto dell’amore con due uomini che hanno scelto di diventare padri con me”.

Ha anche citato Bianca Balti, che ha parlato di lei durante la conferenza stampa di Sanremo.

“Ringrazio Bianca Balti per avermi ricordata. Le auguro di guarire presto, fa male vedere una donna giovane soffrire”, ha affermato.

Infine quando le è stato chiesto se abbia fede religiosa, ha risposto: “Non sono religiosa, ma ho il senso del divino. La mia anima è pronta a essere portata via con il vento. La vita per me ha un senso magico”.