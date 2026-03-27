Il 66enne nel suo libro ha parlato dei presunti tradimenti della produttrice 52enne a Paolo Bonolis

“La sofferenza di un manager che perde un artista non si collega al fatto che la moglie dell’artista sia una traditrice”

Sonia Bruganelli ha querelato Lucio Presta dopo le dichiarazioni del manager, messe nero su bianco nel suo libro. L’ex agente di Paolo Bonolis ne“L’Uragano - Soli, fulmini e saette” ha svelato la sua verità sui presunti tradimenti al conduttore della 52enne, ora legata al ballerino e coreografo Angelo Madonia. “Ne parleremo nelle sedi opportune”, sottolinea lei a Non è la Tv, format YouTube di Fanpage condotto da Andrea Parrella con Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello.

''Ne parleremo nelle sedi opportune'': Sonia Bruganelli ha querelato Lucio Presta dopo le rivelazioni del manager

“Di quelle dichiarazioni sono andata a parlare nelle sedi opportune. Se le cose scritte nel libro fossero vere, lo direi. Sono una che non si è mai tenuta niente, anche se avrei potuto farlo. Ho imparato con l’età che alcune mie esternazioni potevano far soffrire i miei figli o le persone che mi stavano vicine. Quando è accaduta questa cosa ho ritenuto opportuno non cavalcarla perché avrei fatto solo il gioco della persona in questione”, chiarisce Sonia.

La oroduttrice smentisce a gran voce di essere stata la causa della rottura tra l’ex marito 64enne e Presta, come invece ha scritto lui nel volume uscito: “La sofferenza di un manager che perde un artista non si collega al fatto che la moglie di un artista sia una traditrice. Io e il mio ex marito ci siamo lasciati tanti anni fa, ma il fatto che lui abbia lasciato il suo manager non dipende da me. Qualche problema ci sarà stato”.

Il 66enne nel suo libro ha parlato dei presunti tradimenti della produttrice 52enne a Paolo Bonolis

La Bruganelli parla anche di Selvaggia Lucarelli, con cui si è scontrata più volte quando era concorrente a Ballando con le Stelle, e l’altra giudice del dancing show. Sul nuovo ruolo da opinionista al GF Vip della ‘rivale’ dice: “Penso sia una persona molto abile con il linguaggio. Ma fare l’opinionista al GF non è semplicissimo perché a volte devi provare a capire dove andranno le cose o cercare di pilotarle. Ci sono meccanismi che impari con il tempo. Credo che lei stia iniziando a prendere le misure con un modo di fare l’opinionista completamente diverso dal fare la giurata a Ballando. Selvaggia è una brava opinionista e non sono io a scoprirlo”.