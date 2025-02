Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 lo chiarisce ad Alessandro Cattelan

In tv il 23enne ospite della nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”

Non riesce ancora a credere di aver trionfato. Olly, ospite della nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”, parla del successo ottenuto all’Ariston. Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 in tv spiega pure perché potrebbe rinunciare di andare all’Eurovision. “Sto valutando per questo motivo”, chiarisce.

''Sto valutando per questo motivo'': Olly dopo la vittoria a Sanremo spiega perché potrebbe rinunciare all’Eurovision

"Devo ancora capire cosa è successo, io sono una persona molto ironica spero di far capire come sono. Non smetterò di essere me stesso”, sottolinea Olly. Poi sull’Eurovision precisa: "Ho delle date fissate in quel periodo". Il tour per lui rimane primario. Se dovesse dare forfait, al suo posto concorrerà Lucio Corsi, secondo classificato alla kermesse.

"Ho sentito dire che non sai se andrai a Eurovision...", gli sottolinea Alessandro Cattelan. “E’ vero. A maggio c'è il mio tour, sold out da tanto tempo. Con estremo rispetto so quanto è una cosa bella importante e grande. Ma il problema è che ho delle date fissate in quel periodo. Sto valutando per questo motivo. E’ un'opportunità gigantesca e sarei orgogliosissimo”, sottolinea l’artista.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 lo chiarisce ad Alessandro Cattelan. In tv il 23enne ospite della nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”

E’ stato travolto dalla fama ma minimizza: “Non è cambiato granché, magari qualche giornalista sotto casa…”. Lui è un ragazzo semplice, laureato in Economia e management d’impresa a Milano e con la grande passione per il rugby. A Sanremo è andato con gli amici di sempre. “Gli amici sono la mia fortuna. Ho sempre avuto un enorme problema a celebrare i miei risultati. Loro mi hanno insegnato a essere più felice e più contento di quello che faccio. Con alcuni ci lavoro, ho scelto alcuni miei amici per lavorarci. Con altri, ci celebriamo a vicenda. Siamo un gruppo che ci vuole bene. Ho dato a loro il mio Twitter”, dice Olly.