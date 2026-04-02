Incinta di 9 mesi, la conduttrice confessa: “Mi sento diversa nelle priorità e nei tempi”

La 34enne, mamma già di Aria, 2 anni, aspetta un maschietto: dovrebbe partorire a inizio maggio

Diletta Leotta, agli sgoccioli con la seconda gravidanza, si svela in un reel con Fab!. “La maternità mi ha cambiato come essere umano”, spiega la conduttrice, già mamma di Aria, 2 anni, e ora in attesa di un maschietto, entrambi frutto dell’amore col marito Loris Karius, 32 anni. La 34enne siciliana, incinta di 9 mesi, dovrebbe partorire a inizio maggio.

''La maternità mi ha cambiato come essere umano'': Diletta Leotta, agli sgoccioli con la seconda gravidanza, si svela

“La maternità mi ha cambiato come professionista, come donna, come persona, mi ha cambiato proprio come essere umano - confessa Diletta - Mi sento diversa nelle priorità, negli spazi, nei tempi. Adesso i miei tempi liberi sono tutti dedicati a mia figlia, quindi adesso, appena finiamo di registrare questi contenuti, io scappo da mia figlia che mi sta aspettando a casa”.

La Leotta prosegue: “La cosa più bella che voglio insegnare ai miei figli è di essere indipendenti, liberi. E questo lo puoi ottenere solo studiando, solo essendo consapevole di te stesso. Questa cosa la sto insegnando ad Aria già da subito. Io ci sono sempre, però lei deve essere indipendente”.

Incinta di 9 mesi, la conduttrice confessa: “Mi sento diversa nelle priorità e nei tempi”. La 34enne, mamma già di Aria, 2 anni, aspetta un maschietto: dovrebbe partorire a inizio maggio

Sul rapporto col calciatore la presentatrice dice: “Io e Loris siamo molto complementari perché siamo molto diversi. lo sono molto esplosiva, molto vulcanica e lui invece è un po' più con i piedi per terra, un po' più freddo. Però con Ari invece cambia completamente. Sembrano due fidanzati, quindi io sono lì che li guardo e loro sono innamorati pazzi. Spero che adesso toccherà anche a me avere un mio prossimo fidanzatino col mio figlio maschio”.

Diletta poi confessa: “Sono consapevole del fatto che vivo in una situazione molto fortunata perché… Ho degli aiuti a partire da mia madre che è straordinaria, viva le nonne, ovviamente anche la nonna paterna è bravissima. Devo dire che lavorare, avere un bimbo in grembo, avere una bimba in casa… ovviamente diventa tutto molto difficile da gestire, però si trova il tempo, si trova la forza e noi donne siamo dei supereroi”.

Poi sui pregiudizi su di lei, Diletta precisa: “Penso che, piano, piano, ci stiamo liberando da questo pregiudizio, non solo io, ma un po' tutte le donne che lavorano in questo settore. Quello che l'essere una bella donna in qualche modo possa compromettere la tua capacità e la tua bravura, la tua intelligenza, la tua preparazione, la tua professionalità. Penso che queste due cose possano convivere e andare di pari passo”.