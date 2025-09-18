''Non mi riconoscevo allo specchio, ho perso sei chili e sono tornata alla forma che avevo da ragazza'': Samantha De Grenet parla del suo dimagrimento

La showgirl 54enne ha una linea perfetta e il ventre super piatto

Samantha De Grenet si apre sul 2025 durissimo che ha dovuto affrontare. Nonostante tutto, ha una forma smagliante. A Gente la showgirl 54enne parla del suo dimagrimento. “Non mi riconoscevo allo specchio, ho perso sei chili e sono tornata alla forma che avevo da ragazza”, svela.

“Ora va meglio, ma è stato un 2025 faticoso che ha raggiunto il picco massimo quest’estate. Ho avuto una carrellata di dolori e di lutti: ho perso prima il mio adorato cane BDog, poi, nel giro di 15 giorni, sono scomparsi mio suocero e lo zio di mio marito. A mia mamma è stata diagnosticata una malattia della quale non voglio nemmeno pronunciare il nome, dico solo che ti annulla i ricordi e, a tratti, fa ritornare bambina, ed è commovente l’amore con il quale mio padre si sta prendendo cura di lei”, racconta Samantha.

Nella sua vita sono entrati Nana e Nano, due cuccioli di Lhasa Apso, che hanno ridato un po’ di serenità a lei, al marito Luca Barbato, 49 anni, e a Brando, il loro figlio 19enne. La De Grenet nonostante il periodo complicato, è pure rifiorita. “Ho perso sei chili, una taglia e mezzo, e sono tornata alla forma di quando ero ragazza”, confida.

“Negli ultimi anni avevo messo su peso, non mi limitavo a tavola e venivo da in percorso di salute complicato. Le cure per guarire dal tumore al seno, che mi ha colpito nel 2018, sono state toste, la menopausa forzata associata all'età che avanza, mi avevano gonfiata e avevano cambiato il mio corpo. Amo mangiare e lo facevo, e ultimamente, quando mi guardavo allo specchio non mi riconoscevo più, eppure non trovavo forza e motivazione per capovolgere la situazione”, sottolinea ancora l’artista.

Non si stava lasciando andare: “Quello no. Ho sempre avuto rispetto verso me stessa, per un fatto estetico, ma soprattutto di salute. Voglio invecchiare bene, migliorarmi laddove ce n'è bisogno. Togliere i chili di troppo grazie a un'alimentazione sana, fatta di proteine e verdure, evitando i peccati di gola per i quali cadevo in tentazione, è stato un primo passo”.

L’ex gieffina vip confida il prossimo passo che desidera fare: “Parola d'ordine: rassodare! Voglio iscrivermi in palestra per fare pesi: senza esagerare, certo, ma vorrei scolpire e tonificare il fisico”. E su Barbato fa sapere: “Luca non mi ha mai spinto a dimagrire, vuole vedermi soddisfatta, ci tiene a sapere che mi senta bene nelle mia pelle. Ora, vedendomi soddisfatta, di riflesso lo anche lui”.