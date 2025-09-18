''Sono dispiaciuta per le cose che ha detto'': Mara Venier prende distanze da Katia Ricciarelli sul caso della segretaria di Baudo

La conduttrice debutta con la nuova edizione di Domenica In: dedicherà spazio a Pippo, ma senza la soprano

Mara Venier debutta ancora una volta al timone di Domenica In, un’edizione rinnovata in cui avrà accanto Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. All’Ansa parla del suo programma. Nella prima puntata darà ampio spazio al Pippo nazionale, scomparso lo scorso 16 agosto. La conduttrice prende le distanze da Katia Ricciarelli sul ‘caso’ della segretaria di Baudo, Dina Minna, a cui lui ha lasciato nel testamento circa la stessa cifra dei due figli. La soprano 79enne, ex moglie del conduttore, non sarà in studio. “Sono dispiaciuta per le cose che ha detto”, svela la 74enne.

Mara non ha paura di dire la sua. Desidera rendere omaggio al famosissimo conduttore: “Mi sembra doveroso, per il legame profondo che avevo con lui e anche per il pubblico", spiega. "In studio avremo Al Bano, l'avvocato Giorgio Assumma, Ninni Pingitore, alla cui festa Pippo è apparso per l'ultima volta in pubblico, e Massimo Giletti: tanti anni fa facemmo una Domenica In noi tre”, aggiunge.

Katia, ospite domenica scosa a Verissimo, avrebbe dovuto esserci. Ma è cambiato tutto. "Voglio molto bene a Katia, l'ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto”, confessa la Venier.

“Pippo non avrebbe voluto tutto questo - fa sapere lapidaria Mara - Ho un grande affetto per Dina che è stata accanto a Pippo per 36 anni, trovo che si meriti tutto e che giustamente Pippo abbia pensato a lei. Non sono neanche d'accordo sul fatto che lo avesse isolato da tutti: chiamavo Dina e lui mi richiamava, o interveniva in collegamento. Pippo aveva rapporti con chi voleva averli”. Non fa sconti.