Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, super viaggio per le vacanze di Pasqua: foto

La coppia si è concessa un viaggio in Asia approfittando delle vacanze e dei ponti

In attesa del matrimonio del prossimo anno, sono volati in India

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno approfittato delle vacanze di Pasqua per concedersi un viaggio lontano dall’Italia. I due sono partiti per l’India, dove stanno esplorando nuove mete e condividendo scorci della loro avventura sui social.

In una delle foto pubblicate, la giornalista è ritratta davanti al Taj Mahal mentre, sorridendo, indica il cielo e stringe la mano del compagno. “La posa me l’ha suggerita l’indiano, non ho alcuna responsabilità”, ha scritto con ironia nella didascalia.

La coppia ha un rapporto molto affiatato, nonostante i 14 anni di differenza d’età: lei 50, lui 34. Il legame tra loro continua a crescere, tanto che presto potrebbe esserci un matrimonio.

Lucarelli ha raccontato qualche dettaglio del loro percorso sentimentale durante un’intervista a ‘Hot Ones Italia’ con Alessandro Cattelan. Ha ricordato di aver chiesto a Biagiarelli di sposarla appena pochi giorni dopo l’inizio della relazione. “Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: 'O adesso o mai più!'. Ma lui saggiamente mi ha risposto di no!”, ha detto.

Non senza ironia, ha poi aggiunto: “A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: 'Non glielo chiederò più!'. Ho anche pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente!”.

Eppure, dopo aver raggiunto il traguardo dei 50 anni, Lucarelli ha deciso di riprovarci. Stavolta, sembra che la risposta sia stata diversa. La scrittrice ha infatti annunciato che i due si sposeranno, con ogni probabilità, nella primavera del 2026.

La cerimonia dovrebbe svolgersi in Puglia, una regione a cui sono molto legati a dove hanno tra l’altro da poco comprato casa.