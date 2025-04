''Sesso sul lavoro? Sì, l'ho fatto nel camerino di Ballando con le Stelle'': l'ammissione in tv di Ema Stockolma, ai tempi legata a Madonia

La 41enne e Angelo nel 2022 si erano fidanzati: dopo un anno è arrivato il crack

Ema Stokolma non ha problemi a rivelarlo in tv. A Obbligo o Verità, il programma su Rai2 di Alessia Marcuzzi, fa un’ammissione che lascia tutti a bocca aperta. “Sesso sul lavoro? Sì, l'ho fatto nel camerino di Ballando con le Stelle”, confessa. La 41enne non fa nomi, ma il pensiero va subito ad Angelo Madonia, a cui era legata in quel momento.

La conduttrice 41enne ha conosciuto il danzatore siciliano suo coetaneo nel 2022 partecipando al programma di Milly Carlucci. I due, ballando, si sono innamorati. La relazione si è spezzata dopo un anno. Qualche giorno fa a Verissimo, Ema, proprio parlando di Madonia, ha detto: “Da quest'ultima relazione ho imparato che da soli si sta benissimo. E’ stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio”.

Dalla Marcuzzi, rispondendo alla domanda posta ai vari ospiti, la Stokolma confida: “Se l'ho mai fatto sul luogo di lavoro? Beh, diciamo che è successo, sono sincera. Dove è successo? A Ballando! Come ho fatto? No, non dietro le quinte dove siamo ripresi, ma in camerino. Non vi stupite, non solo nel mio camerino succedeva… Se dico davvero? In camerino, sì camerino, che vi devo dire....? Tra una prova e l'altra. Se Milly ne era al corrente? No. Ma perché non ve l'aspettavate? Perché non posso?”.

Sul social arriva la reazione dell’attuale compagna del danzatore, Sonia Bruganelli

Tutti ridono. C’è chi da casa commenta. Sonia Bruganelli, attuale compagna di Madonia, dice la sua. “Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors”. Magari, per lei, è stata un’occasione mancata, si sarebbe divertita di più, chissà…