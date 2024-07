''Sono sfigati e frustrati'': Vladimir Luxuria replica alle offese dopo la pubblicazione delle foto in bikini

La 59enne è stata raggiunta da ‘Il Corriere della Sera’ e ha definito gli hater ‘sfigati’

Dopo aver pubblicato delle foto al mare in bikini era stata insultata da alcuni profili anonimi

Vladimir Luxuria ha definito gli hater che l’hanno insultata “sfigati” e “frustrati”.

La 59enne nei giorni scorsi ha ricevuto molti commenti offensivi sui social dopo aver pubblicato delle foto in cui appare in bikini.

Al Corriere della Sera ha ora spiegato di non essere toccata dalle parole di odio di alcuni utenti social spesso nascosti dietro profili anonimi.

Vladimir Luxuria, 59 anni, in bikini al mare in Sardegna

Al quotidiano ha detto: “Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta”.

Parlando delle foto in bikini condivise da una spiaggia da sogno, Vlady, che nel suo processo di transizione ha preferito non farsi operare ai genitali, ha continuato: “Quel post lo avevo pubblicato (…) dalla spiaggia di Mari Pintau, che sembra davvero un mare dipinto, come dice il nome in sardo. È stato un gesto spontaneo, mica volevo darmi arie da sirenetta o da Miss Italia. Ero in spiaggia e in spiaggia non ci vai con il cappotto. Fine”.

Vlady ha definito 'frustrati' e 'sfigati' gli utenti social che l'hanno offesa per gli scatti

Chiedendosi perché ci siano persone che la seguono sul social solo per insultarla, ha commentato: “Ma io dico: perché mi seguono? Se non ti piace il freddo non andare in Alaska!”.

“Io ho imparato a vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi, a un’esperienza tattile. Non vivo questa bolla di persone che spesso non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. Non sono nemmeno haters: sono dei poveri frustrati che non riescono a farsi una vita propria e devono criticare quella degli altri”, ha concluso.