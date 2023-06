L'attrice americana Shannen Doherty e il cancro all'ultimo stadio: ''Ci sono metastasi al cervello''. Pubblica le immagini crude della tac

La 52enne, ex Brenda di Beverly Hills 90201, lotta contro il tumore dal 2015

Shannen Doherty rivela di avere metastasi al cervello. Parla del suo cancro all’ultimo stadio con grande franchezza, come ha sempre fatto. L’attrice americana accompagna le sue parole con un video in cui pubblica le immagini crude della tac.

Il filmato mostra la 52enne, ex Brenda di Beverly Hills 90201, mentre si sottopone alla radioterapia. Il video è stato girato a gennaio 2023, lei lo ha condiviso solo oggi. "La mia paura è ovvia - scrive la Doherty nel post che accompagna la clip - il 5 gennaio la tac ha mostrato delle metastasi nel cervello e il 12 gennaio ho iniziato il primo ciclo di radiazioni”.

Shannen ringrazia chi si sta prendendo cura di lei: “Sono fortunata, perché i dottori sono bravissimi e i tecnici straordinari , ma la paura è comunque tanta. Tumulto, tempismo: ecco come può apparire il cancro”.

La Doherty ha iniziato la battaglia nel 2015, quando le era stato diagnosticato un cancro al seno. Due anni dopo, nel 2017, pareva che il male fosse in recessione, ma così non è stato. Nel 2018 è stato necessario per lei sottoporsi a un’altra operazione. Nel 2020 il doloroso annuncio: recidiva al quarto stadio, quello metastatico.

Shannen ha paura: piange

"Nel 2015 mi era stato diagnosticato un cancro al seno ho subito una mastectomia e ho dovuto fare chemio e radio. Sono davvero stanca”, aveva scritto nel 2020. “Non avrei mai voluto fare un annuncio del genere - aveva continuato - purtroppo il cancro è tornato ed è al quarto stadio. Non ho ancora metabolizzato la situazione: ho paura e ci sono giorni in cui mi chiedo perché sta succedendo a me”.

Si è sempre spesa per sensibilizzare tutti sul tema. Nel 2022 Shannen aveva sottolineato: “Vorrei ancora più ricerca per quanto riguarda le cure per il cancro. Questo è il mio desiderio assoluto, perché anche se mi sento bene, non posso dimenticare di averlo ancora e al quarto stadio”.