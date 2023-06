Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati pagati per l'intervista con cui hanno annunciato la fine del matrimonio? Il chiarimento

La produttrice 49enne stoppa le voci che subito si sono sparse sui social sul lauto compenso

Sonia Bruganelli interviene a gamba tesa sui social per stoppare immediatamente le voci sull’esorbitante compenso che lei e Paolo Bonolis avrebbero intascato per l’intervista in cui hanno annunciato la fine del matrimonio dopo 26 anni insieme. Il chiarimento arriva forte e chiaro: non sono stati pagati.

La produttrice 49enne, utilizzando il suo solito velato sarcasmo, nelle IG Stories riguardo all'intervista scrive: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”. L’ex opinionista del GF Vip provoca, rimarcando, come spesso le piace fare, il lusso in cui vive agiatamente. Per molti le sue parole sono pochi signorili, quelle che fanno riferimento al “già ingente patrimonio”. C’è, però, chi, avendo imparato a conoscerla bene, sorride. La Bruganelli adora accendere gli animi, quasi parrebbe godere osservando i commenti di chi s’infuria e punta il dito contro di lei. Del resto sembra averci ‘fatto il callo’: piacere a tutti non è mai stato il suo obiettivo.

Intanto il crack tra Sonia e il famosissimo conduttore 61enne continua a essere al centro dei riflettori. Dal video pubblicato dal settimanale che si è accaparrato l’intervista, in cui la Bruganelli e Bonolis rispondono alle domande del giornalista, emergono nuovi dettagli sulla rottura.

Quando le si domanda cos’abbia imparato da Paolo, Sonia risponde: “Lui mi ha insegnato la libertà. Ero giovane e venivo da una famiglia in cui c’era il senso del possesso emotivo. Io ero gelosissima. Lui mi ha insegnato a non esserlo. Mi ha insegnato la libertà e l’importanza di dire la verità e di essere sinceri, con se stessi e con l’altra persona. Oggi, a 49 anni, non posso fare altro che ringraziarlo per questo. La sua libertà, che era qualcosa che pensavo potesse remarmi contro, in realtà è stata la mia più grande alleata, adesso”.

L’ormai ex marito non rimane in silenzio e amaramente replica: “Le ho insegnato la strada per uscire da Alcatraz. Io sono rimasto dentro. Io invece ho imparato che devi stare zitto nella vita, mai insegnare troppe cose”. Paolo è amaro anche quando si parla di futuro. “Impossibile mettere delle definizioni su quello che sarà. Io le avevo messe e avevo sbagliato a unire i puntini”. Sembrerebbe apparire sempre più evidente che il presentatore abbia subìto la decisione di mettere fine all’unione, arrivata, almeno da quanto traspare dalle loro parole o battutine, da Sonia. Lui ha compreso e si è adeguato.