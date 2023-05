Si sono lasciati male? Max Giusti parla della storica ex Selvaggia Lucarelli in una nuova intervista

L’attore comico e la scrittrice sono stati legati per circa 7 anni alla fine degli anni ‘90

A lui adesso sono state fatte alcune domande su di lei a ‘Il Messaggero’

Anni fa c’era stato un piccolo giallo riguardo le modalità con cui era finito il loro rapporto

Max Giusti ha risposto anche ad alcune domande sull’ex fidanzata Selvaggia Lucarelli in una nuova intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’. L’attore comico 54enne è stato legato alla scrittrice e giudice di ‘Ballando con le Stelle’ per sette anni. A presentarli sarebbe stato nel 1997 Teo Mammucari.

A Giusti, in scena al Sistina di Roma fino al 28 maggio con ‘Il Marchese del Grillo’, è stato chiesto se oggi “riconosca” la Lucarelli quando la vede in tv (da quando si sono lasciati, la 48enne ha sicuramente guadagnato enorme fama nazionale). Ha risposto: “Sì, certo. È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto”.

Gli è stato quindi chiesto se si siano lascati male. Ha replicato: “No. Abbiamo capito che era finita e abbiamo chiuso”.

Max Giusti, 54 anni, e Selvaggia Lucarelli, 48, ai tempi del loro amore

Molti anni fa sulla fine del loro amore si era molto chiacchierato. Giusti aveva usato parole non troppo tenere nei riguardi di Selvaggia, oggi felicemente fidanzata con lo chef Lorenzo Biagiarelli (i due hanno anche appena pubblicato il libro scritto a quattro mani ‘Gli altri litigano per gelosia’), durante un’intervista tv.

Vanity Fair aveva quindi intervistato la Lucarelli. Aveva pubblicato questa risposta quando le era stato chiesto della fine del loro amore: “Max era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me. Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più. Dopo quattro anni era innamorato di un’altra. Non gli ho detto che mi sarei sposata con Laerte Pappalardo (padre di suo figlio, da cui oggi è divorziata, ndr). Forse per questo si è vendicato rinnegandomi”.

Poco dopo però Selvaggia su questa risposta aveva voluto fare una precisazione: “Vanity Fair di questa settimana ha completamente stravolto le mie parole riguardo alla mia storia di sette anni con Max Giusti. I toni dell’intervista che ho rilasciato erano affettuosi e ironici. Da oggi quelli che non parlano della loro vita privata hanno tutta la mia comprensione”.