''Siamo insieme da 16 anni'': Vanessa Incontrada sorprende tutti e annuncia di essere tornata col padre di suo figlio

L’attrice di origini spagnole ha raccontato del suo amore a Diletta Leotta

A domanda diretta, ha risposto di essere legata a Rossano Laurini da 16 anni

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini sono tornati insieme? Pare proprio di sì. A dirlo è stata la stessa showgirl di origini spagnole, legata al toscano dal 2007.

La 44enne è stata ospite del podcast ‘Mamme Dilettanti’ e parlando con Diletta Leotta ha spiegato di essere legata al padre di suo figlio Isal ormai da ben 16 anni. Sebbene solo l’estate scorsa avesse dichiarato di essere in “pausa di riflessione”.

Vanessa Incontrada, 44 anni, racconta di essere legata a Rossano Laurini da 16 anni: i due quindi sarebbero tornati insieme

Nel 2022 a Vanity Fair aveva infatti detto: “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata”.

Adesso parlando con la Leotta del ruolo di mamma, Vanessa ha affermato: “Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”.

A questo punto la Leotta ha aggiunto: “Anche io, dopo quattro mesi, tre mesi e mezzo. E’ stata una cosa anche un po’ inaspettata, perché francamente non credevo potesse essere così facile”.

Vanessa era in collegamento con lo studio del podcast, non era fisicamente con Diletta come tutti gli altri ospiti fino ad oggi

Vanessa ha sottolineato: “Noi abbiamo deciso, ho detto quando succederà succederà, e alla prima è successo”.

Quindi la domanda della giornalista sportiva: “Da quanto state insieme col tuo compagno?”. La risposta della Incontrada senza tentennamenti: “Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni…”. Diletta commenta: “Quindi queste coppie (che hanno subito dei figli, ndr) funzionano”. Vanessa non la corregge: insomma con Rossano è tornato il sereno.

Vanessa continua: “E’ faticoso sicuramente, poi la nascita di un figlio certe cose le fa cambiare, non so se purtroppo o per fortuna, è ovvio che determinate cose cambiano, bisogna saperle gestire”.

Vanessa ha anche raccontato di volere un altro figlio, non sa se succederà

“Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato se Isal non fosse nato così dopo quattro mesi. Penso che avrei vissuto quella che è una storia normale, conosci una persona, la frequenti, fai questo, poi dopo un po’ vai a convivere. Per me è stato invece tutto velocissimo”, conclude.

Durante l’intervista la Incontrada ha anche dichiarato nuovamente di avere il desiderio di fare un altro figlio. “Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto”, ha fatto sapere.