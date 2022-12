Alfonso Signorini, gaffe in diretta tv: svela il nome della bambina di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Il conduttore mentre parla con Sonia Bruganelli fa uno spoiler involontario

Alfonso Signorini in tv si lascia andare e fa una gaffe in diretta tv, un vero e proprio spoiler involontario. Mentre parla con Sonia Bruganelli di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, coppia nata al GF Vip nella scorsa edizione, congratulandosi con i due per la gravidanza appena annunciata dell’ex tronista di Uomini e Donne 21enne, svela il nome della bambina che nascerà: si chiamerà Celine.

Sophie e Alex, ospiti a Verissimo e protagonisti del gender reveal che conoscere il sesso del bebè, non avevano detto il nome scelto per la loro bimba. Ci pensa il conduttore 58enne a rovinare la sorpresa. “Sophie è incinta. Aspetta una bambina e si chiamerà Celine. La nostra Celine”, sottolinea Alfonso a Sonia e al pubblico.

E’ Giulia Salemi a fargli notare che ha detto ‘troppo’. “Alfonso, qui in un tweet dicono che hai spoilerato il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Io non ti dirò mai niente”, ironizza l’italo-persiana, addetta alla postazione social del reality show. “Ma sono andati a Verissimo a raccontare la gravidanza! Ah, non avevano ancora detto il nome?”, replica Signorini rendendosi conto della gaffe.

La Codegoni, sintonizzata sul GF Vip, non se la prende affatto. Nelle sue IG Stories pubblica il momento dello spoiler e commenta taggando Signorini e la Bruganelli, che l’ha sempre difesa e l’ha anche scelta come nuova Bonas di Avanti un altro. “Gli zii”, sottolinea la ragazza felicissima della cicogna con il 33enne.