Le sorelle di Antonino Spinalbese compaiono per la prima volta in tv: guarda

Assunta e Lucia entrano nella Casa e fanno una sorpresa al 27enne

L’ex di Belen Rodriguez commosso dalle loro parole: “Luna non ti ha dimenticato”

Antonino Spinalbese si commuove al GF Vip, le sorelle a sorpresa entrano nella Casa più spiata d’Italia e compaiono così per la prima volta in tv: è un debutto assoluto per Assunta, la maggiore, e Lucia, la più piccola della famiglia.

Le sorelle di Antonino Spinalbese compaiono per la prima volta in tv: il 27enne si commuove

Il 27enne, ex di Belen Rodriguez, da cui il 12 luglio 2021 ha avuto una figlia, Luna Marì, si emoziona in giardino davanti alle sorelle: dopo il suicidio del padre, è sempre rimasto vicino a sua madre e alle ragazze, alle quali ha fatto quasi da genitore.

“Per mia sorella maggiore sono un fratello e un amico, per la minore sono un papà”, aveva detto al reality Antonino. L’ex parrucchiere aveva anche ammesso quanto fosse apprensivo nei confronti di Lucia. In diretta tv lo conferma: “Ho sofferto tanto per lei perché non sa che cosa è avere un padre. Ho la fortuna di avere un sacco di amici dove vive. Qualora dovesse fare qualche cavolate, due ore e mezza e sono da lei. L’ultima volta che è accaduto, se lo ricorda ancora. Aveva visto un ragazzo che non mi piaceva. Mi hanno avvisato alle due di nozze e alle quattro e mezza ero nel suo letto a svegliarla. Lei ha capito la lezione. Ho pedinato anche mia sorella grande. Nessuno mi pedina? No, perché sono un angelo”, rivela.

Lo spezzino crolla in lacrime, che trattiene a stento

Le due sorelle guardano Spinalbese con grande amore. “Siamo felicissimi di te, Nino. Siamo felici perché sei così, c’è poco da spiegare”, gli dice Assunta tra le lacrime. E aggiunge: “Sono molto orgogliosa di te, mi manchi ma, per fortuna, posso vederti. Sei il regalo più bello che la vita potesse farmi. Non ricordo un solo giorno senza di te. Sei bellissimo, devi lasciarti scivolare un po’ le cose. Divertiti, sei simpaticissimo quando giochi con Edoardo Tavassi, con Luca”.

Ascolta piangendo le parole delle ragazze

Lucia, che entra qualche minuto dopo, tra lo stupore di Antonino, gli sottolinea: “Il motivo per cui sono venuta qua, anche se so che non volevi, è per dimostrarti che sto crescendo. Sono estremamente orgogliosa di te perché ti sei aperto tanto, anche parlando di papà. Il fatto che tu ti stia aprendo è una delle soddisfazioni più belle che potessi darmi”.

Si asciuga gli occhi felice delle loro parole

“Vorrei dirti un sacco di cose ma non ce la faccio, perché vorrei abbracciarti. Continua così perché stai andando benissimo. Ti guardiamo dalla mattina alla sera. Andiamo tutte le settimane da Luna, sta benissimo e non si è dimenticata di te. Guarda il quadro che hai sul dicano e ti chiama ‘papà'. E io crollo a piangere. E’ uguale a te, identica. Sei un padre meraviglioso, sia con Luna che con me”, continua la ragazza.

Assunta a destra è la maggiore, Lucia, nella foto a sinistra, è la piccola di casa

Signorini, che evidenzia una certa somiglianza tra Assunta e Belen, prova a indagare con le due sulle conquiste di Antonino al reality. Quando si parla di Oriana Marzoli, Assunta e Lucia rimangono vaghe: “Se piace a lui…”. Poi la grande chiarisce: “Noi siamo sempre state fuori dalle scelte di Antonino. Se lui è felice, lo siamo anche noi. Abbiamo dato la stessa risposta anche quando ci ha parlato di Belen. Io direi di lasciar perdere Ferrari, Porsche e Lamborghini. Andiamo a cercare una ‘Fiat Uno’ in libreria… Antonella mi piace tantissimo, è l’amica perfetta per mio fratello. Se parliamo di amicizia mi sbilancio, sul piano sentimentale no”.