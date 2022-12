Clamoroso! Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip dopo la squalifica: è la prima volta che accade

Era stata espulsa dal reality show per le frasi da ‘bulla’ a Marco Bellavia

A due mesi esatti dalla ‘cacciata’ Signorini le dà il ‘lasciapassare’

Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip, anche se solo come ‘ospite’. Dopo la squalifica per le frasi da bulla contro Marco Bellavia, che avevano causato la sua espulsione dal reality show, ottiene il lasciapassare dalla produzione e da Alfonso Signorini per fare nuovamente in suo ingresso in Casa: è la prima volta che accade.

Finora non era mai successo che un concorrente squalificato potesse continuare a far parte del gioco al GF Vip, anzi, in precedenza chi veniva ‘cacciato’ cadeva inesorabilmente nel dimenticatoio: nessuna ospitata in studio. Il ‘vippone’ non si poteva neppure nominare.

Con Ginevra tutto è andato molto diversamente: la 30enne, sorella di Elettra, non solo è sempre stata in studio, ma è già rientrata nella Casa due volte per potersi confrontare con Antonino Spinalbese, con cui nelle due settimane da concorrente al reality aveva mostrato un’alchimia particolare.

La Lamborghini trascorrerà almeno una settimana tra le mura di Cinecittà. A fine puntata una gag probabilmente ‘pianificata’ già in precedenza, ha svelato la novità che ha lasciato molti spettatori basiti e con l’amaro in bocca. Ginevra si è avvicinata a Signorini e ha detto: "Alfonso, visto che tutti me la buttano lì e io avrei bisogno anche di una vacanza, pensavo che ci potrebbe essere la possibilità di rientrare. Anche perché voli in questo periodo non si trovano...". "E allora, visto che tutti vogliamo vedere la reazione di Antonino, vai a fare dieci giorni di quarantena. Lunedì entrerai per una settimana all'interno della Casa del Grande Fratello Vip”, le ha risposto sorridente conduttore.