Alfonso Signorini non può rimanere in silenzio dopo la rabbia di Mediaset per un GF Vip troppo volgare ed eccessivo. Il conduttore apre la puntata con una lunga reprimenda ai vipponi nella Casa: si scusa. Sottolinea più volte che l’editore non ha apprezzato affatto quel che sta accadendo al reality show, al punto da aver cancellato la messa in onda della replica del 2 marzo sia dalla piattaforma Mediaset Infinity che dal canale La5 il giorno successivo.

Signorini si scusa dopo la rabbia di Mediaset per un GF Vip troppo volgare: le parole di Alfonso

Toni violenti, parolacce, abiti al limite della decenza. Alfonso parla di tutto ai concorrenti nella Casa. “Il problema del Grande Fratello Vip è che si è superato un certo limite”, sottolinea. "Il discorso è necessario. Non ci sono filtri, si va in diretta. Voi siete quelli più esposti e ciò vi espone a dei rischi. Deve essere un programma che aderisce alla realtà: emozioni, lacrime, gioie, ma è importante il rispetto del limite, che in questo caso è stato superato”, aggiunge.

“Quante volte vi ho richiamati all’ordine e abbiamo preso dei provvedimenti duri? La scorsa è stata una puntata complicata. Il limite è stato superato, tanto che l'editore è intervenuto per le troppe parolacce, gli atteggiamenti aggressivi nel vostro relazionarvi con gli altri. Questo atteggiamento che non può più essere accettato. E’ diventato un problema anche il modo di vestirsi, indecoroso per una prima serata”, precisa ancora Signorini.

Il 58enne prega i vipponi di scusarsi col pubblico che li guarda, come chiesto espressamente dall’editore. Anche lui lo fa. “Avete dato un brutto spettacolo. Siamo ospiti degli italiani: siete una Casa che entra nelle case degli italiani. Se ci entrate a gamba tesa, non siete ospiti graditi. Vogliamo tornare a essere un esempio di televisione garbata e civile. Il mio è un richiamo alle norme di buona educazione di cui la televisione deve farsi portavoce”. Poi conclude: "Qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più accettata. Ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi".

Il 58enne dice che d'ora in poi per qualsiasi esagerazione ci saranno provvedimenti serissimi

Dopo il discorso chiaro e diretto, Alfonso, però, chiarisce: “Ragazzi, comunque non siamo Superquark, quindi va bene non esagerare, ma questo rimane un reality”. Tutti lo ascoltano. Sonia Bruganelli si sente in dovere di intervenire. Anche lei, da opinionista, si è spesso rivolta ai concorrenti con una certa veemenza. Nella scorsa puntata ha attaccato Micol Incorvaia e Giaele De Donà senza freni. Così si cosparge il capo di cenere e chiede a sua volta scusa.

“Sono d’accordo con te, anche per quanto mi riguarda - sottolinea la produttrice - Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”.

Daniele Dal Moro parla a nome di tutti i vipponi: "Chiedo scusa per i miei atteggiamenti aggressivi, toni e modi sbagliati. Esasperati perché molti di noi siamo qua dentro da quasi 6 mesi. Chiedo scusa a nome di tutti".